Жители Кузбасса собрали сирийским детям 15 тонн вещей и игрушек

Жители Кемеровской области за неделю собрали 15 тонн вещей (31 тысячу подарков) для детей из Сирии. В гуманитарный груз вошли одежда и игрушки, памперсы и вещи первой необходимости, а также одеяла, подушки, пледы, карандаши, краски, альбомы для рисования.

Вещи в Сирию передали жители всех городов и районов Кузбасса. В гуманитарную колонну вошли два военных КамАЗа.

Перед отправкой груза в сквере «Орбита» в центре города состоялся митинг, организованный Кемеровским советом ветеранов и городским советом ветеранов угольной промышленности. На него пришли 1,6 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации области.

Ранее Сибдепо сообщал о том, что во всех школах Кузбасса прошли патриотические уроки. Учащиеся написали диктанты и сочинения о войне в Сирии.