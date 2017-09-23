Жительниц Кузбасса зовут участвовать в международном конкурсе «Улыбка Вселенной»
Стать конкурсантками могут девушки старше 18 лет.
Продюсерская компания Leonid Khromov Production приглашает жительниц Кузбасса поучаствовать во втором сезоне международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной». Конкурсантками смогут стать все желающие, старше 18 лет. Рост, вес, а также город проживания значение не имеет.
«Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброты и бережного отношения к окружающим нас людям. Цель проекта — поиск самых позитивных девушек из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками. Главный критерий отбора — уметь красиво улыбаться и быть социально-активным и позитивным человеком», — сообщают организаторы конкурса.
Отбор анкет потенциальных участниц будет проводиться до октября 2017 года. Финал конкурса назначен на февраль-март 2018 года в Сочи. Главный приз — 10 тысяч американских долларов. Чтобы стать участницей конкурса, девушкам необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса. Активация анкеты платная.
Напомним, три жительницы Кузбасса уже проходили в финал конкурса «Улыбка Вселенной-2017».