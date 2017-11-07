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Жительница Берёзовского получила условный срок за убийство новорождённого сына

Жительница Берёзовского получила условный срок за убийство новорождённого сына

Погибший мальчик был пятым ребёнком женщины.

В Берёзовском суд вынес обвинительный приговор 37-летней женщине, которую обвиняли в убийстве новорождённого сына. По данным следствия, горожанка родила ребёнка в феврале 2017 года, затем вынесла его в неотапливаемые сени дома. Когда мальчик скончался, она положила его тело в коробку и отнесла к ближайшему полуразрушенному дому.

«Через некоторое время коробку с телом младенца нашли дети. О своей страшной находке они рассказали взрослым, которые вызвали сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сотрудники правоохранительных органов нашли женщину, у которой были признаки недавнего родоразрешения. В рамках расследования уголовного дела ей провели судебно-медицинскую экспертизу, которая признала жительницу Берёзовского вменяемой.

Женщина полностью признала свою вину и активно сотрудничала со следствием. Она рассказала, что погибший ребёнок был нежеланным. Супруг женщины не верил, что является отцом этого малыша, поэтому женщина решила от него избавиться. Известно, что осужденная воспитывала четверых несовершеннолетних детей.

Суд приговорил жительницу Кузбасса к двум годам условного лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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