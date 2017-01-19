Жительница Братска убила своих детей и обратилась в полицию

Известно, что злоумышленница неоднократно обращалась за помощью к психиатру.

В полицию Братска Иркутской области обратилась 31-летняя местная жительница, которая сообщила, что убила своих детей. Прибывшие по адресу сотрудники полиции обнаружили в квартире тела пятилетней девочки и двухлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

В отношении матери погибших возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних». По данным следствия, женщина неоднократно обращалась за помощью к психиатру.

Как сообщает РИА Новости, задержанная замужем, у детей есть бабушка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Причину смерти несовершеннолетних назовут после проведения экспертизы.