Девушка переходила через пути в наушниках, от столкновения её отбросило в сторону.

29-летняя жительница Кузбасса чудом выжила после столкновения с электровозом в районе станции Кемерово – Сортировочная. Женщина была в наушниках и намеревалась перейти через железнодорожные пути, по которым ехал электровоз. Железнодорожный транспорт пострадавшая не видела, из-за музыки не слышала предупреждающих сигналов.

«Возвращавшийся в депо, машинист увидел девушку, которая подходила к железнодорожному полотну. Он сбросил скорость и начал подавать звуковые сигналы, но пешеход не реагировала. Тогда он применил экстренное торможение, но девушка продолжила движение. В итоге она буквально врезалась в электровоз, который отбросил её в сторону», — рассказали Сибдепо в транспортной полиции.

В результате происшествия у пострадавшей зафиксировали ушиб головного мозга. В настоящее время она находится на лечении в больнице.