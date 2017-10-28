Жительница Кузбасса лишилась 13 тысяч рублей после репоста в соцсети

В полицию Мысков обратилась 25-летняя горожанка и рассказала, что неизвестная похитила у неё около 13 000 рублей. Как выяснили правоохранители, ранее потерпевшая в одной из соцсетей получила от незнакомки сообщение с просьбой добавить её «в друзья». Жительница Мысков ответила согласием.

Впоследствии она увидела, что злоумышленница разыгрывала среди своих подписчиков дорогостоящий мобильный телефон. Женщина решила принять участие и сделала репост новости о розыгрыше гаджета.

«Вскоре после этого «организатор лотереи» поздравила горожанку с победой и предупредила, будто выигрыш она получит после оплаты почтовых расходов и страхового взноса. Заявительница поверила аферистке и перевела на указанный ею счёт около 13 000 рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Однако в условленное время жительница Кузбасса не получила приз. Она попыталась связаться с «подругой», но страница последней оказалась удалена из соцсети.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.