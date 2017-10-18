Жительница Кузбасса не смогла вытащить супруга из горящего дома, мужчина погиб

Во вторник, 17 октября, в Междуреченске на улице Тургенева загорелся частный жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ РФ по Кемеровской области.

«На момент прибытия первого подразделения горел дом внутри и крыша дома открытым огнем. Частично рухнула обрешётка крыши. Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем», — рассказали Сибдепо в ведомстве.

Сигнал о возгорании спасателям поступил в 4:51, через 18 минут пожар был ликвидирован. После тушения, под обломками дома было обнаружено тело 53-летнего хозяина дома.

«Предварительно установлено, что мужчина проживал в доме с супругой. Накануне они употребляли спиртное. Для освещения помещения использовали свечи, так как электричество было отключено за долги», — рассказали Сибдепо в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что супруги пытались выбраться из горящего дома, но мужчине стало плохо, а супруга не смогла его вытащить. Женщина позвала на помощь соседей, но дом уже полыхал.

Все подробности случившегося выясняются. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение