Жительница Кузбасса отдала лже-целительнице более одного млн рублей

В Анжеро-Судженске в полицию за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенницы. Несколько недель назад заявительница нашла в интернете контакт целительницы, к которой обратилась за помощью. Её сын не смог получить высокооплачиваемую работу, после чего женщина решила ему помочь.

Злоумышленница рассказала своей жертве, что на её семье есть родовое проклятье, которое снять можно только с помощью уникального обряда. Общая стоимость процедуры составила более 1 200 00 рублей. Пенсионерка специального брала кредиты, чтобы оплатить исцеление.

«Аферистка просила свою жертву никому не рассказывать об обрядах, но об этом всё равно узнали родственники пенсионерки и убедили её обратиться в полицию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что телефон злоумышленницы зарегистрирован в Москве, а деньги были обналичены в Санкт-Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают кузбассовцев не доверять гадалкам и экстрасенсам. Ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомым людям.