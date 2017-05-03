Жительница Кузбасса предстанет перед судом за убийство годовалого сына

26-летнюю жительницу Кузбасса будут судить за убийство годовалого сына. Как выяснили правоохранители, обвиняемая проживала в частном доме с годовалым сыном, матерью и младшими братьями. Женщины часто конфликтовали.

После очередной ссоры мать ушла во двор убирать снег. В это время злоумышленница заставила братьев одеться и выйти на улицу, а сама закрылась в доме. Впоследствии она не открыла дверь родственникам. Тогда мать позвонила в полицию.

«Испугавшись, что сотрудники заберут у неё ребёнка, женщина решила избавиться от малыша. Набрав воду в ванну, она положила туда сына и некоторое время удерживала под водой. После чего собрала документы и через окно покинула дом. Тело ребёнка обнаружила бабушка», – сообщили в пресс-службе областного Следкома.

В ведомстве добавили, что обвиняемая сама вернулась на место преступления, так как ей стало интересно, ищут ли её. Тогда жительницу Кузбасса и задержали. По результатам психолого-психиатрической экспертизы злоумышленницу признали невменяемой.