Жительница Кузбасса прошла в финал всероссийского конкурса красоты
За звание «Королева Рунета Россия 2018» будет бороться жительница Междуреченска.
Жительница Междуреченска Нина Боталова стала финалисткой всероссийского конкурса красоты «Королева Рунета Россия 2018». Из 12 участниц она заняла четвёртое место. Судьбу конкурсанток решало смс-голосование, за Ирину Боталову проголосовали почти 11% россиян.
В конкурсе участвовала еще одна жительница Кузбасса — Альбина Мустафа. Но ей, к сожалению, не хватило голосов для выхода в финал. На этом этапе по зрительским голосам лидирует жительница Оренбурга.
«Конкурс проводится в целях укрепления и возрождения семейных, духовно-нравственных ценностей, повышения социального статуса женщины, возрождение моды на любовь, верность, крепкую многодетную семью и укрепления института семьи», — говорится на официальном сайте конкурса.
Как рассказала Сибдепо Нина Боталова, сначала она попала в четвертьфинал, в котором приняли участие 28 девушек. В полуфинал прошли только 15. Им нужно было прислать организаторам свою видео-визитку. С этим заданием справились 12 участниц. И путём смс-голосования определилась пятёрка финалисток.
«В финал я попала благодаря поддержке своих родных, друзей и земляков, тех, кто голосовал за меня. Чтобы попасть в финал я преодолела несколько отборочных этапов. От конкурса жду только победы», — поделилась с изданием финалистка конкурса.
«Королева Рунета Россия 2018» — это конкурс красоты в котором принимают участие замужние женщины, у которых есть дети.