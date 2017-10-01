Жительница Кузбасса прошла в финал всероссийского конкурса красоты

Жительница Междуреченска Нина Боталова стала финалисткой всероссийского конкурса красоты «Королева Рунета Россия 2018». Из 12 участниц она заняла четвёртое место. Судьбу конкурсанток решало смс-голосование, за Ирину Боталову проголосовали почти 11% россиян.

В конкурсе участвовала еще одна жительница Кузбасса — Альбина Мустафа. Но ей, к сожалению, не хватило голосов для выхода в финал. На этом этапе по зрительским голосам лидирует жительница Оренбурга.

«Конкурс проводится в целях укрепления и возрождения семейных, духовно-нравственных ценностей, повышения социального статуса женщины, возрождение моды на любовь, верность, крепкую многодетную семью и укрепления института семьи», — говорится на официальном сайте конкурса.

Как рассказала Сибдепо Нина Боталова, сначала она попала в четвертьфинал, в котором приняли участие 28 девушек. В полуфинал прошли только 15. Им нужно было прислать организаторам свою видео-визитку. С этим заданием справились 12 участниц. И путём смс-голосования определилась пятёрка финалисток.

«В финал я попала благодаря поддержке своих родных, друзей и земляков, тех, кто голосовал за меня. Чтобы попасть в финал я преодолела несколько отборочных этапов. От конкурса жду только победы», — поделилась с изданием финалистка конкурса.

«Королева Рунета Россия 2018» — это конкурс красоты в котором принимают участие замужние женщины, у которых есть дети.