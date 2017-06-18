Жительница Кузбасса ударила ножом в грудь сожителя, который решил уйти к соседке

Жительница Белова ударила ножом в грудь сожителя, который решил уйти к соседке. Врачи диагностировали у мужчины проникающее ранение грудной клетки и повреждение лёгкого.

Когда правоохранители приехали к женщине, она рассказала, что между ней и 39-летним потерпевшим произошёл конфликт. Он ей сообщил, что планирует уйти жить к соседке.

«Словесных аргументов оказалось недостаточно, чтобы убедить мужчину остаться, тогда горожанка схватила лежавший на столе нож и ударила им сожителя в грудь», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении злоумышленницы правоохранители возбудили уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.