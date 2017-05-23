Жительница Мексики выиграла забег на 50 километров в обычных сандалиях и юбке

Жительница Мексики Мария Лорена Рамирес победила в ультрамарафоне, пробежав 50 км в обычных сандалиях и юбке. Всё дело в том, что 22-летняя женщина является представительницей тараумара – одного из коренных народов страны, передаёт TJ.

Рамирес участвовала в забеге без всякой профессиональной экипировки и не готовилась к состязанию cпециально. Она пробежала 50 километров за 7 часов и 3 минуты. За это женщине вручили 6 тысяч песо (около 18 тысяч рублей).

Бегуны-тараумара известны своей физической выносливостью и способностью бегать на дальние дистанции. Они традиционно живут в отделённых друг от друга поселениях и вынуждены много бегать, чтобы охотиться и торговать.