Жительница США вышла замуж за железнодорожный вокзал после 36 лет «влюблённости»

45-летняя Кэрол из американского штата Калифорния вышла замуж за станцию Санта Фе после 36 лет «влюблённости». И чего только не бывает на этой планете…

Как сообщает Life, официально этот странный союз не зарегистрирован, однако сама женщина утверждает, что «узелок завязался» в 2015 году и с тех пор было отпраздновано уже целых две годовщины.

По информации зарубежных СМИ, американка даже взяла фамилию своего «возлюбленного» — Санта Фе.

Станция находится в Сан-Диего. Ежедневно Кэрол тратит на дорогу до объекта своей любви 45 минут. По словам жительницы США, она даже мысленно занимается сексом со зданием. Свою ориентацию женщина называет объектной сексуальностью.