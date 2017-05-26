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Жительница США вышла замуж за железнодорожный вокзал после 36 лет "влюблённости"

Жительница США вышла замуж за железнодорожный вокзал после 36 лет «влюблённости»

По мнению Кэрол, станция Санта Фе отвечает ей полной взаимностью.

45-летняя Кэрол из американского штата Калифорния вышла замуж за станцию Санта Фе после 36 лет «влюблённости». И чего только не бывает на этой планете…

Как сообщает Life, официально этот странный союз не зарегистрирован, однако сама женщина утверждает, что «узелок завязался» в 2015 году и с тех пор было отпраздновано уже целых две годовщины.

По информации зарубежных СМИ, американка даже взяла фамилию своего «возлюбленного» — Санта Фе.

Станция находится в Сан-Диего. Ежедневно Кэрол тратит на дорогу до объекта своей любви 45 минут. По словам жительницы США, она даже мысленно занимается сексом со зданием. Свою ориентацию женщина называет объектной сексуальностью.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: The Mirror (http://www.mirror.co.uk/)

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