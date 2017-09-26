Жительница Урала подала жалобу в антимонопольную службу на рекламу фильма «Матильда»

Жительница города Сатки Челябинской области подала жалобу в антимонопольную службу на рекламу фильма Алексея Учителя «Матильда». Она считает несоответствующими действительности следующие сведения, указные на афишах: «Тайна дома Романовых», «Тайна последнего русского царя», «Основано на реальных событиях», «Во всех кинотеатрах страны», «Главный исторический блокбастер года». Об этом пишет «Интерфакс».

«Она считает, что эти заявления не соответствуют действительности, потому что никаких тайн, с её точки зрения, не было, и на каком основании он называется «главным» – также неясно», – цитирует «Взгляд.Ру» замруководителя регионального управления ФАС Татьяну Соболевскую.

Сейчас челябинское УФАС России устанавливает рекламодателя и распространителя рекламы кинокартины на территории области.