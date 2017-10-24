Жительницу Кузбасса будут судить за убийство новорождённого ребёнка

Жительницу Яшкинского района будут судить за убийство новорождённого ребёнка. По версии следствия, преступление произошло в конце июля 2017 года.

35-летняя женщина родила ребёнка в бане. После этого она завернула его в пакет и спрятала за печкой.

«Через несколько часов женщине стало плохо, супруг, который не знал о её беременности и родоразрешении, вызвал скорую помощь. Обвиняемую госпитализировали», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

В больнице специалисты выяснили, что женщина недавно родила. Обвиняемая не стала отрицать этого и рассказала о произошедшем. Полученную информацию врачи передали правоохранителям. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла тело младенца за печкой.

Впоследствии эксперты установили, что младенец родился жизнеспособным. Причиной его смерти стала асфиксия околоплодными водами. Также в рамках расследования дела жительнице Кузбасса провели психолого-психиатрическую экспертизу. По её результатам обвиняемую мать двоих детей признали вменяемой. Со следствием она сотрудничала, вину признала полностью.