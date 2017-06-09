Жителя Бердска осудили за убийство мужчины в одном из новокузнецких кафе

В Кузбассе осудили 41-летнего жителя Бердска, который в мае 2015 года в одном из новокузнецких кафе расстрелял мужчину. Ранее 36-летний погибший приехал в южную столицу Кузбасса на день рождения своего друга. Под утро 26 мая в кафе, где проходило празднование, зашёл неизвестный мужчина в маске и расстрелял потерпевшего. Выстрелы попали в голову, грудную клетку и спину жителя Новосибирска. От полученных травм он скончался на месте, а преступник скрылся в неизвестном направлении.

«Позднее полиции удалось установить личность подозреваемого. В июне 2015 года его задержали в Екатеринбурге. Следователи установили, что в 2014 году на территории Новосибирской области на обвиняемого было совершено покушение, в мужчину стреляли. Посчитав, что к этому причастен потерпевший, он решил отомстить», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Пока шло расследование уголовного дела, подозреваемый отказывался сотрудничать со следствием и вину свою не признавал. Однако в отношении него сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно доказательств, подтверждающие его причастность к убийству потерпевшего.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. После освобождения осужденный ещё год будет ограничен в свободе.