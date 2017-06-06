Жителя Кузбасса осудили на три года условно за истязание опекаемого ребёнка

В Кузбассе суд вынес приговор 33-летнему жителю Таштагола. Мужчина в течение полутора лет избивал опекаемого несовершеннолетнего ребёнка ремнём и электрическим шнуром.

Следствие установило, что семья обвиняемого взяла под опеку двух несовершеннолетних детей. Глава семейства узнал, что младшего ребёнка характеризуют отрицательно, и решил воспитывать его с помощью физической силы. За любую провинность 9-летнего мальчика избивали ремнём, электрическим шнуром или руками.

Так житель Таштагола воспитывал ребёнка с сентября 2015-го по март 2017-го года. Затем синяки и ссадины на теле мальчика заметили на плановом медицинском осмотре. Детей тут же изъяли из семьи.

«Руководством личному составу УУП и ПДН отдела указано на необходимость активизации работы по контролю над семьями, в которых воспитываются опекаемые дети», – отметили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Мужчину осудили на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.