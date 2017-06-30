За время гидравлических испытаний специалисты обнаружили 57 повреждений на магистральных сетях и 186 – на внутриквартальных.

Жителям Кировского района Кемерова и Кедровки подачу горячей воды начали досрочно. Напомним, на этих территориях специалисты начали проводить гидравлические испытания с 19 и 26 июня соответственно. Предполагалось, что горячего водоснабжения у горожан не будет до 2 июля, однако его восстановят уже сегодня, 30 июня.

Как сообщает комитет по работе со СМИ администрации столицы Кузбасса, за время гидравлических испытаний специалисты обнаружили 57 повреждений на магистральных сетях и 186 – на внутриквартальных. По последним данным, 44 повреждения на магистральных сетях уже устранили, а 13 находится в работе. На внутриквартальных сетях ситуация следующая: 142 повреждения ликвидировано, а 44 – в работе.

Напомним, с подробным графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.