ЖКХ
Кузбасс
Жителям трёх районов Кемерова досрочно вернут горячую воду

Жителям трёх районов Кемерова досрочно вернут горячую воду

У потребителей третьей группы гидравлические испытания проводились с 26 июня.

7 июля жителям части домов Заводского, Центрального и Ленинского районов Кемерова начнут досрочно возвращать горячую воду. Напомним, гидравлические испытания у потребителей третьей группы проводились с 26 июня. Работы должны были продолжаться до 9 июля.

Как сообщили в пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения», горячее водоснабжение восстановят там, где «будет техническая возможность». До этого стало известно, что в нескольких районах областного центра подачу горячей воды также начинали досрочно.

Первый этап гидравлических испытаний теплосетей стартовал в столице Кузбасса 22 мая. С полным графиком отключений горячей воды можно ознакомиться в материале Сибдепо.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

Коттедж за 20 миллионов в Шерегеше

Дом в Шории с не совсем шорским ценником
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?
Чтиво

«Стенка на стенку»: международный турнир по боксу в Кемерове

Фоторепортаж с турнира по единоборствам «Стенка на стенку»
Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!

Сегодня в Кемерове

Популярное