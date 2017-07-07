Жителям трёх районов Кемерова досрочно вернут горячую воду

У потребителей третьей группы гидравлические испытания проводились с 26 июня.

7 июля жителям части домов Заводского, Центрального и Ленинского районов Кемерова начнут досрочно возвращать горячую воду. Напомним, гидравлические испытания у потребителей третьей группы проводились с 26 июня. Работы должны были продолжаться до 9 июля.

Как сообщили в пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения», горячее водоснабжение восстановят там, где «будет техническая возможность». До этого стало известно, что в нескольких районах областного центра подачу горячей воды также начинали досрочно.

Первый этап гидравлических испытаний теплосетей стартовал в столице Кузбасса 22 мая. С полным графиком отключений горячей воды можно ознакомиться в материале Сибдепо.