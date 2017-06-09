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Журнал «Bellissimo. Новый стиль жизни» отметит «Ночь на Ивана Купала» в елыкаевском парке

Журнал «Bellissimo» отметит ночь на Ивана Купала в парке-отеле «Боярская усадьба»

Мероприятие начнётся в 18:30.

6 июля 2017 года в 18:30 в елыкаевском парке-отеле «Боярская усадьба» журнал «Bellissimo. Siberia» устроит для гостей тематический праздник. «Ночь на Ивана Купала с «Bellissimo» встретят 150 человек.
Гостям парка расскажут об истории праздника, уходящей корнями в глубь тысячелетий. Хедлайнером мероприятия станет музыкальная группа «ПолтиШок». Позднее все желающие смогут поучаствовать в After party. Дискотека у бассейна с кострами, купание и другие развлечения никого не оставят равнодушными.
В это же вечер гости редакции увидят различные презентации, поучаствуют в мастер-классах и получат подарки.
 На правах рекламы
 Фото: https://ru.m.wikipedia.org
 
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