Журнал «Bellissimo» отметит ночь на Ивана Купала в парке-отеле «Боярская усадьба»

6 июля 2017 года в 18:30 в елыкаевском парке-отеле «Боярская усадьба» журнал «Bellissimo. Siberia» устроит для гостей тематический праздник. «Ночь на Ивана Купала с «Bellissimo» встретят 150 человек.

Гостям парка расскажут об истории праздника, уходящей корнями в глубь тысячелетий. Хедлайнером мероприятия станет музыкальная группа «ПолтиШок». Позднее все желающие смогут поучаствовать в After party. Дискотека у бассейна с кострами, купание и другие развлечения никого не оставят равнодушными.

В это же вечер гости редакции увидят различные презентации, поучаствуют в мастер-классах и получат подарки.