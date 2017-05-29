Журнал «Дорогое удовольствие» ищет «девушку месяца» в Кузбассе

Большинство девушек хотя бы раз представляли себя в роли модели на обложке глянцевого журнала. У жительниц Кузбасса есть возможность исполнить свою мечту и стать лицом следующего номера «глянца».

Редакция ежемесячного журнала «Дорогое удовольствие. Кузбасс» объявила конкурс для прекрасной половины населения нашей области. Всё, что нужно сделать, чтобы стать «Девушкой месяца», это вступить в группу «Дорогое удовольствие. Кузбасс», затем отправить фотографию на почту [email protected] с указанием ФИО, возраста, номера телефона и аккаунта в соцсети «ВКонтакте».

Каждая конкурсантка должна развернуть активную пиар-компанию с призывом проголосовать именно за неё в официальной группе журнала. Конкурсантка, набравшая наибольшее количество голосов, получит звание «Девушка месяца», а также возможность разместить свои снимки на страницах журнала.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в официальной группе «ВКонтакте».