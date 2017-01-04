«Зомби-апокалипсис» сократит население Земли до критических значений

Учёные-математики посчитали, за какое время «зомби-апокалипсис» сократит численность населения Земли до тех величин, когда заселить повторно планету будет невозможно. Спустя 100 дней на Земле практически не останется людей, сообщает «Россия 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Чаще всего сценаристы используют «зомби-апокалипсис» в своих фильмах про конец света. Согласно их сюжетам, люди превращаются в крайне агрессивных существ из-за вируса или бактерии, которая передаётся с помощью укуса.

Данный математический анализ позволяет специалистам выяснить опасность неизлечимых болезней для мирового населения. Сейчас учёные ищут пути сдерживания смертельных эпидемий. Например, таких, как Эбола.