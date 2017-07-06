ЗСЖД: за год объём погрузки в Кузбассе вырос на 8,2%

С января по июнь 2017 года по железной дороге перевезли 130,1 млн тонн грузов.

Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) сообщила об увеличении объёма погрузки в Кузбассе. В первые шесть месяцев 2017 года по дороге перевезли 130,1 млн тонн грузов, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как уточнили в пресс-службе ЗСЖД, в первом полугодии 2017-го было погружено 112,3 млн тонн каменного угля (+9,4% за аналогичный период 2016-го). Конкретно в июне — 18,5 млн тонн (+9,1%).

Всего в области на ЗСЖД за первые шесть месяцев года погрузили:

2,2 млн тонн нефтегрузов (+34,3%); 865 тысяч тонн минеральных удобрений (+10,5%); 3,3 млн тонн чёрных металлов (+6,3%); 1,4 млн тонн строительных грузов (+3%); 47,8 тысяч тонн зерна и продуктов перемола (-3%).



Грузооборот на кузбасском участке ЗСЖД с января по июнь увеличился на 6,5% и составил 28,9 млрд тоннокилометров.