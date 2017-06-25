фоторепортаж
Человек из Кемерова:
как прошёл фестиваль уличного искусства «Детализация»
24 июня в Кемерове прошёл фестиваль уличного искусства «Детализация». Всего было 16 развлекательных площадок. У Музыкального театра им. Боброва выступили кемеровские танцоры из 10 различных школ. Они представили сальсу, тверк, vogue, dancehall, contemporary, ATS и другие танцевальные направления. На площади перед Кемеровским областным театром драмы организовали пространство для поклонников моды и изделий ручной работы. На набережной и в «Парке Чудес» прошли музыкальные представления. Также кемеровчане увидели фотовыставки, рисование граффити, поучаствовали в лектории, «Поэтической вАрке» и множестве других необычных мероприятий.

Самые яркие моменты попали в объектив фотокорреспондента Сибдепо Никиты Анульева.
Фото: Никита Анульев.
Текст: Екатерина Фоменко.
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