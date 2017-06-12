В столице Кузбасса в честь Дня города прошёл фестиваль национальных культур «Дружба народов». В мероприятии приняли участие около 1000 человек.



«Фестиваль в честь Дня России прошёл в 30 городах по всей стране. В кемеровском параде приняли участие 28 коллективов культурных центров, которые представили 128 национальностей и диаспор, проживающих в Кузбассе», – рассказала корреспонденту Сибдепо куратор и режиссёр кемеровского парада Ольга Максименко.



Шествие с флагоносцами национальных флагов и представителями всех национальностей и диаспор региона стартовало в 12:00 с улицы Красной. Затем колонна прошла по проспекту Советскому до площади Советов.



Завершится шествие парада «Дружба народов» четырёхчасовой концертной программой.



Самые яркие моменты парада запечатлел фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев.

