Фоторепортаж
«ЛЕНИНГРАДость»: концерт Сергея Шнурова в Новосибирске
7 июня в Новосибирске состоялся концерт эксцентричной группировки "Ленинград". На единственный концерт в Сибири приехали поклонники из разных городов – Кемерова, Новокузнецка, Омска, Томска, Барнаула, Красноярска и других. Найти свободное место в ЛДС «Сибирь» было невозможно: билеты на шоу раскупили ещё за месяц до концерта. В итоге в зале собралось более 10 000 человек разного возраста и социального статуса.
За час до концерта перед ледовым дворцом «Сибирь» образовалась огромная очередь. Все хотели скорее зайти внутрь и занять самые удобные места. Концерт должен был начаться в 19:00, но музыканты на сцену выходить не торопились. Зал с нетерпением скандировал: «Ле-нин-град» и фрагменты любимых песен. Когда музыканты вышли на сцену, зал взорвался овациями. На площадке расположили несколько больших экранов, так что каждый смог разглядеть происходящее на сцене.
Концерт музыканты открыли драйвовой песней «Ленинграда шоу». Сергей Шнуров обратился к залу: «Вы все уже поёте? Серьезно?! Ну вы крутые!».
«Лабутены», «Кольщик», «ЗОЖ», «Бомба», «Самая любимая», «Терминатор», «Прощай» - зал горячо встречал не только последние хиты, но и проверенные временем.

Перед тем, как исполнить песню «WWW», Сергей Шнуров рассказал зрителям, что в душе он фитнес-тренер:

«На самом деле у меня призвание быть фитнес-тренером. Просто так сложилось, что занимаюсь я какой-то фигней. Но призвание так и прёт. Поэтому сейчас мы проведём небольшой мастер-класс по фитнесу. Поднимаем руки вверх и хлопаем в такт музыке».

Залу такая фитнес-тренировка понравилась - зрители не только начали активно хлопать, но и прыгать, и танцевать.
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На сцену новосибирского дворца спорта «Ленинград» вышел с новой солисткой Флоридой Чантурия, которая вместе с Василисой Шаршовой пришла на смену Алисе Вокс в 2016 году. Вокальные способности девушки тронули зрителей до глубины души – настолько хорошо она пела.
Концерт продлился более двух часов. Несколько раз Сергей Шнуров подчёркивал, что это один из его лучших концертов за двадцать лет, а также отмечал жаркий приём сибиряков. Видимо, поэтому где-то в середине выступления музыкант снял майку и оставшуюся часть шоу выступал «топлес».
Во время концерта лидер группировки «Ленинград» вышел в прямой эфир в Instagram. Компания «МегаФон» предоставила своим абонентам в зале, среди которых и Сергей Шнуров, стабильную скорость мобильного интернета более 23 Мбит/секунду. За прямым эфиром наблюдали более четырёх тысяч подписчиков Шнура. Кроме того, "МегаФон" организовал трансляцию этого видео на огромные экраны в ледовом дворце спорта.



«Я активно использую для продвижения Instagram. Мне кажется, что там не такая агрессивная среда как в Facebook, поэтому я выбрал именно его, - рассказал журналистам на пресс-конференции Сергей Шнуров. – К тому же, там много красивых девушек, а мне это интересно. Это как если в бар заходишь – если там одни мужчины, там не интересно».

В ходе концерта Сергей Шнуров несколько раз спускался со сцены в зал. Так, он вручил одной из девушек на танцполе бокал вина, а другую пригласил на сцену и заставил танцевать и подпевать ему слова из песни «День рождения».
Партнёром юбилейного тура группировки «Ленинград» выступила компания «МегаФон». Тур «20 лет на радость» пройдёт в 17 городах. Концерт в Новосибирске стал седьмым. В каждом из городов «МегаФон» планирует проводить розыгрыш билетов на концерт среди своих абонентов. Так, для того, чтобы получить пригласительные на шоу в Новосибирске, абонентам из сибирских городов нужно было потратить как можно больше мобильного трафика на просмотр клипов группировки «Ленинград». Обладателями пригласительных стали 5 человек.
«Мы подружились с «Ленинградом», потому что и они, и мы - из Питера, - отметил директор по связям с общественностью Сибирского филиала «Мегафон» Алексей Калинин. – К тому же, это цифровая и яркая группа, которая активно использует digital-каналы для продвижения. Поэтому мы поддерживаем самую популярную группу в России и запустил сайт leningradost.ru в поддержку тура».

«Я стараюсь не думать о том, сколько «Ленинграду» лет, сколько мы уже играем, - сказал на пресс-конференции Сергей Шнуров. - Это как девушка, которая собирается на свидание. Даже если ей 53, она вряд ли думает о том, что ей 53. Потому что так никакое свидание не удастся. Поэтому я стараюсь не думать об этом. Каждый раз стараемся как в последний раз».

После концерта город ещё долго не спал: возле дворца спорта образовалась огромная пробка, с разных сторон доносились песни «Ленинграда», а особо вдохновлённые зрители продолжали петь и танцевать в общественном транспорте.
Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: компания "МегаФон".
Видео: Анастасия Прокудина.
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