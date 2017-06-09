«ЛЕНИНГРАДость»: концерт Сергея Шнурова в Новосибирске

«Лабутены», «Кольщик», «ЗОЖ», «Бомба», «Самая любимая», «Терминатор», «Прощай» - зал горячо встречал не только последние хиты, но и проверенные временем.
Перед тем, как исполнить песню «WWW», Сергей Шнуров рассказал зрителям, что в душе он фитнес-тренер:
«На самом деле у меня призвание быть фитнес-тренером. Просто так сложилось, что занимаюсь я какой-то фигней. Но призвание так и прёт. Поэтому сейчас мы проведём небольшой мастер-класс по фитнесу. Поднимаем руки вверх и хлопаем в такт музыке».
Залу такая фитнес-тренировка понравилась - зрители не только начали активно хлопать, но и прыгать, и танцевать.