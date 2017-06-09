«ЛЕНИНГРАДость»: концерт Сергея Шнурова в Новосибирске

«Я стараюсь не думать о том, сколько «Ленинграду» лет, сколько мы уже играем, - сказал на пресс-конференции Сергей Шнуров. - Это как девушка, которая собирается на свидание. Даже если ей 53, она вряд ли думает о том, что ей 53. Потому что так никакое свидание не удастся. Поэтому я стараюсь не думать об этом. Каждый раз стараемся как в последний раз».