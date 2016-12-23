Открытие выставки Никаса Сафронова в Кемерове

В Кемерове открылась выставка картин известного художника Никаса Сафронова. В экспозицию под названием «Избранное» вошли более 80 работ разных направлений – классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Напомним, Никас Сафронов — один из самых выдающихся современных художников. Большая часть его работ находится в коллекциях российских и зарубежных политиков и звёзд кино, таких как Софи Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Джек Николсон.

На открытии побывал и наш фотокорреспондент Никита Анульев.

См. также
Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Никита Анульев/Сибдепо, Сергей Прожикин

Фоторепортажи

Фоторепортажи

Открытие магазина разливных напитков «Бирсити» в Кемерове

Кемеровские любители и истинные ценители напитков из хмеля и солода получили новогодний подарок
Фоторепортажи

Рождественский базар с Paper Shop в Кемерове

Фоторепортаж с ярмарки, где более 65 мастеров представили новогодние подарки ручной работы
Спорт

В Кузбассе определили сильнейших бойцов MMA

Соревнования прошли 16 декабря в областном центре.
Фоторепортажи

Поймать ветер: тренировка кемеровских кайтеров

11 декабря в Кемерове прошла тренировка по кайтбордингу.
Культура

В Кузбассе выбрали лучшего Деда Мороза

За звание лучшего Деда Мороза боролись 12 претендентов.
Фоторепортажи

В «Парке чудес» в Кемерове открылся каток

Сибдепо подготовил фоторепортаж с открытия
Загрузить ещё

Комментарии

Рекомендуем

В деле

Как делают варенье из сосновых шишек

Сибдепо побывал на производстве и узнал, как чистят кедровый орех и делают шишковое варенье
Антикризис

Как достойно и бюджетно обставить квартиру

Дизайнер с 11-летним стажем рассказала Сибдепо, как сделать из квартиры конфетку на примере ассортимента магазинов «Мебельвилль» и «Громада»
Люди дела

Л – значит лояльность: как влюбить в себя клиента

Клуб предпринимателей «Люди дела» отпраздновал первый день рождения
Чтиво

Лютая кузбасская зима: что делать, если замёрз

Сибдепо подготовил памятку о том, как распознать первые признаки обморожения и как правильно согреваться в экстремальных условиях

Сегодня в Кемерове

Популярное