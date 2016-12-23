Открытие выставки Никаса Сафронова в Кемерове

В Кемерове открылась выставка картин известного художника Никаса Сафронова. В экспозицию под названием «Избранное» вошли более 80 работ разных направлений – классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Напомним, Никас Сафронов — один из самых выдающихся современных художников. Большая часть его работ находится в коллекциях российских и зарубежных политиков и звёзд кино, таких как Софи Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Джек Николсон.

На открытии побывал и наш фотокорреспондент Никита Анульев.