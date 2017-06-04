Разноцветная радость в небе: кемеровчане запустили тысячу светящихся шаров
3 июня в кемеровском парке «Антошка» встретились более 700 человек, чтобы «зажечь» над городом новые звёзды. Природа, несмотря на свою недавнюю «выходку», решила кардинально изменить свой «имидж» – на улице было по-летнему тепло и практически безветренно. По словам организаторов мероприятия, с приходом сумерек жители и гости столицы Кузбасса запустили тысячу светящихся шаров, которые «раскрасили» небо разноцветными точками. Самые яркие моменты городского события запечатлел фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев.
В ходе мероприятия организаторы разыграли различные призы. Всё действо длилось более четырёх часов.
После того, как на улице начало темнеть, светящиеся шары отправились в полёт.