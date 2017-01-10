Бороться нельзя сдаваться: уборка снега в Кемерове

Более 100 единиц техники в круглосуточном режиме освобождает город Кемерово от снега. Два снегоотвала уже заполнены, остальные используются на пределе возможностей. 10 января мэр Илья Середюк провёл рабочий объезд города, во время которого, в частности, рассказал о поручении коммунальщикам очистить дворы от снега за 10 дней, а также о возможном наказании владельцев ТЦ за неубранные парковки. На объезде побывал и наш фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев.