Как кемеровчане грехи смывали

В ночь с 18 на 19 января россияне, считающие себя православными верующими, по традиции, окунулись в ледяные воды иордани, чтобы смыть с души и тела грехи, накопленные за год. Корреспонденты Сибдепо посетили старую и популярную купель в селе Елыкаево на реке Промышлёнка и новую иордань, открывшуюся практически посреди стройки на Притомском проспекте в Кемерове. Ну, а потом заехали в Знаменский собор за святой водой. Фоторепортаж Никиты Анульева.