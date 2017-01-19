Как кемеровчане грехи смывали

В ночь с 18 на 19 января россияне, считающие себя православными верующими, по традиции, окунулись в ледяные воды иордани, чтобы смыть с души и тела грехи, накопленные за год. Корреспонденты Сибдепо посетили старую и популярную купель в селе Елыкаево на реке Промышлёнка и новую иордань, открывшуюся практически посреди стройки на Притомском проспекте в Кемерове. Ну, а потом заехали в Знаменский собор за святой водой. Фоторепортаж Никиты Анульева.

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Текст: Роман Янченко.
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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