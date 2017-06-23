Как изменилась Притомская набережная за 70 лет

Летом все мечтают оказаться как можно ближе к воде. И Сибдепо не исключение. Очередной выпуск рубрики «Ретро» посвящён исключительно Притомской набережной. Давайте вспоминать, как выглядела самая манящая улица Кемерова в разные годы.

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1947 год. Роща над обрывом уже 27 лет как называется Притомской набережной (до 1920-го она именовалась Тёмной). Но, как видите, от класcической набережной здесь только река и девушки. Тем не менее, здесь уже очень любили гулять — река ведь.

Начало 1950-х. Настоящая набережная появилась! Правда, пока только в головах городского руководства. А пока проект рождается, берег нужно подготовить к приходу строителей. Советский субботник, как он есть.

А это уже конец 1950-х и самая настоящая набережная, с бордюром и смотровыми площадками. Асфальт, верхнее освещение, летние павильоны — берег Томи целенаправленно превратили в любимое место для прогулок. Как минимум на ближайшие 60 лет.

В 1960-е годы гуляющим кемеровчанам приветливо улыбались скульптуры физкультурников и физкультурниц. По слухам, потом партийное руководство решило, что не могут советские комсомольцы, пусть и гипсовые, появляться на людях в таком виде. А, может быть, скульптуры просто истрепались и отслужили своё.

В 1970-е к Притомской набережной причаливало прогулочное судно с милым сердцу каждого пионера названием «Павлик Морозов». Правда, его фото возле самой набережной мы не нашли. Но люди-то помнят — возле неё тоже был пирс, где «Павлик» принимал пассажиров.

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1980-е и летняя жара. Тогда городские власти не так сильно боялись за жизни кемеровских купальщиков — стационарный понтонный мост на остров Кемеровский устанавливали уже в начале лета. Как видите, счастью кемеровчан не было предела. Вид с каждого берега прилагается.

1990-е по отношению к Притомской набережной запомнились только одним: коммерция здесь процветала, как никогда. Кафе с громкими названиями и убогим ассортиментом появились на каждой смотровой площадке. Оставшееся пространство заполнили ларьки и «шашлычки». Алкоголь лился рекой с мая по сентябрь в любое время суток. Всё бы здорово, но желание просто прогуляться по набережной у людей вдруг стало пропадать. Благо, в итоге здравый смысл всё же победил жажду наживы.

И, наконец, Притомская набережная нашей с вами современности. Мы могли бы ещё долго рассказывать о том, как здесь мило, о памятниках и скульптурах, но зачем? Вы ведь наверняка в ближайшее время отправитесь туда сами. А, может быть, вы уже там? В любом случае, приятной вам прогулки!