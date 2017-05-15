Старый Кемерово в непогоду: очарование и романтика!

Сейчас в этом месте начинается городской сад «Парк Чудес», а в 1950-м начинался (или заканчивался) беспросветный ужас под названием «переправа через Томь». До окончания строительства Коммунального моста оставалось около 2 лет.
Всё та же территория будущего Горсада, но с другого ракурса. Оторопь вызывает уже сам тот факт , что здесь жили люди. Даже в хорошую погоду было бы жутко, а что уж говорить про дождь?
Будущая площадь Советов. Ручаемся, пересекать её под дождём в конце 40-х было намного веселее, чем сегодня. Ориентир: на месте церкви теперь находится часовня Всех скорбящих радость.
Проспект Ленина после дождичка, 1956 год.
Майский субботник в 1960-е. Детям весело и не похоже, чтобы они притворялись. Похоже, мы что-то утратили с годами.
Счастливые автомобилисты на кемеровских дорогах после дождя в 60-е. Назвать улицы затрудняются даже сотрудники Музея археологии, этнографии и эклогии Сибири, предоставившие нам эти фотографии.