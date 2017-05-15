Старый Кемерово в непогоду: очарование и романтика!

Бьёмся об заклад, сегодня вы услышали (либо сами отпустили) пару-тройку шуточек о том, как прекрасен наш город под низкими тучами и струями унылого ледяного дождя. Всё познаётся в сравнении: в нашей редакции нашлось несколько фотографий, сделанных в схожих погодных условиях 50-60 лет назад. Хуже, чем на этих снимках, Кемерово не будет выглядеть, даже если хляби небесные отверзнутся на целый месяц, не делая ни единого перерыва. Знаете, пожалуй, нам с вами повезло, что мы – кемеровчане 2010-х.

Сейчас в этом месте начинается городской сад «Парк Чудес», а в 1950-м начинался (или заканчивался) беспросветный ужас под названием «переправа через Томь». До окончания строительства Коммунального моста оставалось около 2 лет.

Всё та же территория будущего Горсада, но с другого ракурса. Оторопь вызывает уже сам тот факт , что здесь жили люди. Даже в хорошую погоду было бы жутко, а что уж говорить про дождь?

Будущая площадь Советов. Ручаемся, пересекать её под дождём в конце 40-х было намного веселее, чем сегодня. Ориентир: на месте церкви теперь находится часовня Всех скорбящих радость.

Проспект Ленина после дождичка, 1956 год.

Майский субботник в 1960-е. Детям весело и не похоже, чтобы они притворялись. Похоже, мы что-то утратили с годами.

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Счастливые автомобилисты на кемеровских дорогах после дождя в 60-е. Назвать улицы затрудняются даже сотрудники Музея археологии, этнографии и эклогии Сибири, предоставившие нам эти фотографии.