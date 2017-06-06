Самая красивая мама: фоторепортаж с финала конкурса «Миссис Кузбасс-2017»

5 июня в Кемерове прошёл финал конкурса «Миссис Кузбасс – 2017»
. На звание самой красивой мамы региона претендовали 10 участниц из разных городов.
Победу одержала 31-летняя жительница Прокопьевска, мама двух дочек Мария Рубцова
. Победительница представит область на конкурсе «Миссис Россия – 2017». Вместе с ней на всероссийский этап отправятся обладательница номинации «ГранПри» 31-летняя Ольга Старцева
из Киселёвска, первая вице-миссис Кузбасса 30-летняя Марина Протопенко
из Кемерова и вторая вице-миссис 45-летняя Юлия Юдкина
из Киселёвска.
Самые яркие моменты финала конкурса «Миссис Кузбасса – 2017» запечатлел фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев
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