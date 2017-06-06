фоторепортаж
Самая красивая мама: фоторепортаж с финала конкурса «Миссис Кузбасс-2017»
5 июня в Кемерове прошёл финал конкурса «Миссис Кузбасс – 2017». На звание самой красивой мамы региона претендовали 10 участниц из разных городов.

Победу одержала 31-летняя жительница Прокопьевска, мама двух дочек Мария Рубцова. Победительница представит область на конкурсе «Миссис Россия – 2017». Вместе с ней на всероссийский этап отправятся обладательница номинации «ГранПри» 31-летняя Ольга Старцева из Киселёвска, первая вице-миссис Кузбасса 30-летняя Марина Протопенко из Кемерова и вторая вице-миссис 45-летняя Юлия Юдкина из Киселёвска.

Самые яркие моменты финала конкурса «Миссис Кузбасса – 2017» запечатлел фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев.
Фото: Никита Анульев.
Текст: Екатерина Фоменко.
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