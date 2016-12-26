«Три толстяка» в Театре для детей и молодёжи

Кемеровская «Молодёжка» представила детскую премьеру сезона.

Артисты Театра для детей и молодёжи подготовили для юных кемеровчан новогоднюю театрализованную программу. Вместе с Карлсоном, Красной Шапочкой и другими аниматорами дети поучаствовали в различных играх и конкурсах, после чего встретили Деда Мороза.

После завершения новогодней программы гости посмотрели премьеру сезона — спектакль «Три толстяка, или кукла наследника Тутти». В стране под управлением Трёх Толстяков запрещено любое творчество: музыка, танцы, песни, цирк, театр. Но в городе назревает бунт под предводительством оружейника Просперо и канатоходца Тибула. Исправить ситуацию и свергнуть правителей помогает девочка-циркачка Суок.

Новогоднее представление будет проходить до 8 января. Посмотреть расписание можно в разделе «Афиша».

На спектакле побывал наш фотокорреспондент Никита Анульев.

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Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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