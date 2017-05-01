За мир и труд: первомайская демонстрация в Кемерове

1 мая в Кемерове традиционно встретили Праздник Весны и Труда. Жители столицы Кузбасса и гости города с флагами, транспарантами, воздушными шарами и цветами собрались в парке Победы имени Георгия Жукова. Для них со сцены выступили представители политических партий и профсоюзов Кузбасса. Самые яркие моменты кемеровской первомайской демонстрации запечатлел фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев.