10 мест в Кемерове, где можно сделать крутое фото

Сибдепо выведал у кемеровских фотографов, где у нас в городе можно сделать крутые снимки. В эти места можно отправиться с профессиональным фотографом или с подругой, которая щелкнет на «мыльницу» или телефон.

Осень — золотая пора не только для фотографов, но и для всех, кто хочет сделать крутое фото, приложив минимум усилий. Сейчас самое время, чтобы застать последние солнечные деньки и запечатлеть всё великолепие осенних красок. К тому же, не забудьте, что за осенние снимки можно получить приятные призы: наш интернет-журнал проводит фотоконкурс «Тёплая осень на Сибдепо» , где среди призов — iPhone 7, яркая фотосессия, выходные в пятизвёздочном отеле и ещё много всего.

Арт-пространство «Клумба Спэйс»

Расположение: проспект Кузнецкий, 55.

Особенности: могут помешать люди.

«Клумба» появилась летом 2017 года и пока не понятно, будет ли она «процветать» в холодное время года. Однако даже если искусственную траву и железные бочки уберут на зиму, останутся огромные и яркие граффити. Многие уже успели сделать снимки в этой локации, но, на наш взгляд, под осенним солнышком граффити становятся более насыщенными и тёплыми. Особенно Sweet dreams и ёж.

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Дамба в Кировском районе

Расположение: ул. Народная.

Особенности: грунтовая дорога.

Это достаточно красивое и не заезженное местечко, где можно реализовать самые смелые идеи – от фотосессии под жёлто-красными осенними листьями до смелых кадров в воде. Однако, отправляясь сюда на общественном транспорте, следует обуть удобную обувь, которую не жалко запачкать: от ближайшей остановки до дамбы нужно пройти около километра по бездорожью. Даже если бабье лето всё-таки посетит столицу Кузбасса, дорога будет пролегать по траве, сухим листьям и грязи.

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Заброшенный дом в Лесной Поляне

Расположение: ул. Окружная.

Особенности: далеко от центра.

Лесная Поляна не часто фигурирует на снимках кемеровчан. А зря. На наш взгляд (и фотографов), жилой район «не заезжен» и здесь можно найти не одно местечко для фотографирования, прогуливаясь по спокойным улочкам.

Например, заброшенный домик на улице Окружная. Он может выглядеть уютно или, наоборот, пугающе. Все зависит от света и задумок автора-фотографа. Здесь можно снимать как мистические сюжеты, так и лав-стори.

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Конно-спортивный клуб

Расположение: Сосновый бульвар, 2 («Амазонки»), ул. Игарская, 44 («Фелиция»), Святой Источник, 1 («Ритм»), Таллинская,12а, к.1 (Эдель»), Чистопольская, 11Б («Коловрат»).

Особенности: платная аренда лошадей, далеко от центра.

В Кемеровском районе аж 5 конно-спортивных клубов. Они отличаются расположением и размером территории. Но одно у них общее: можно арендовать лошадь для фотосессии. Даже те, кто не умеют кататься, получат интересный снимок – лошадей для такого дела выбирают самых красивых и послушных, да ещё и украсить могут (например, вплести ленточки в гриву). Стоимость аренды лошади примерно 500-1 000 рублей – зависит от клуба и длительности аренды.

Небольшой лайфхак для тех, кто не планирует устраивать грандиозную фотосессию: можно забронировать занятие с инструктором, совместив тем самым приятное с полезным – покататься и сделать несколько фотографий.

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Кузбасский парк

Расположение: проспект Химиков.

Особенности: могут помешать гуляющие люди.

Это один из самых молодых парков в Кемерове – его заложили в 2008 году. Поэтому тут есть удобные асфальтированные тропинки, укромные скамейки, небольшой фонтан и, главное, хвойные аллеи, которые будут красиво смотреться даже когда все берёзы и липы опали. А если выйти за пределы парка, то можно оказаться на берегу Томи.

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Лысая гора/Люскус

Расположение: улица Ноябрьская.

Особенности: близко к городу, за съемкой могут наблюдать гости близлежащих шашлычных.

Гора Люскус популярна зимой, когда сюда приезжают начинающие и опытные лыжники и сноубордисты. Но это не значит, что летом и осенью здесь некрасиво. Высокая жёлто-зеленая трава и город как на ладони, — что ещё нужно для красивого снимка? В качестве плюса — близлежащие шашлычные, где можно подкрепиться и выпить чай или кофе, если участники фотосессии замерзнут.

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Сосновый бор

Расположение: ул. Волкова, 45.

Особенности: многие гуляют в бору или бегают.

Это одна из самых простых, но в то же время интересных локаций: может сложиться впечатление, что снимок сделан где-то далеко в лесу, а не в черте города. Необычный ландшафт тоже может стать причиной сделать здесь пару снимков: холмы чередуются с открытыми лугами и лесными дорожками.

Однако фотографироваться лучше в сухую погоду – из-за сильного дождя тропинки размываются и превращаются в грязное месиво. Хотя, возможно, это лишь маленькое неудобство.

При желании можно выйти к кресту или буквам «Кузбасс», где можно насладиться прекрасным видом на город.

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Суховское озеро

Расположение: Сухово, ул. Заречная.

Особенности: почти вся дорога грунтовая.

Огромная поляна и небольшое Суховское озеро дают раздор фантазии. Здесь не так много деревьев, а тем более деревьев с красивой яркой листвой. Зато рядом река Томь и Кузбасский ботанический сад, которые также могут послужить толчком для создания оригинальной идеи.

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Щегловский переулок

Расположение: ФПК.

Особенности: могут стоять машины.

Кемеровский фотограф Владимир Горяйнов сравнил это место с бразильскими трущобами. Сравнение не самое очаровательное, но что-то в этом есть: многоуровневые дома в Щегловском переулке чем-то напоминают густо застроенный район Рио-де-Жанейро.

Здесь получится сделать интересный снимок как в солнечный день, так и в дождь.

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Кемеровский ботанический сад

Расположение: улица Мичурина, 58.

Особенности: стоимость билетов — от 130 до 200 рублей.

Огромный плюс этой локации в том, что здесь всегда лето. Можно подождать первого снега и отправиться делать снимки среди зеленых банановых или лимонных деревьев, чтобы потом выложить с подписью «отпуск». Круто, что здесь можно фотографироваться в любое время года и в любую погоду: территория ботанического сада — под навесом, а на растениях можно разглядеть цветы или плоды.