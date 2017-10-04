10 мест в Кемерове, где можно сделать крутое фото

Арт-пространство «Клумба Спэйс»
Расположение: проспект Кузнецкий, 55.
Особенности: могут помешать люди.
«Клумба» появилась летом 2017 года и пока не понятно, будет ли она «процветать» в холодное время года. Однако даже если искусственную траву и железные бочки уберут на зиму, останутся огромные и яркие граффити. Многие уже успели сделать снимки в этой локации, но, на наш взгляд, под осенним солнышком граффити становятся более насыщенными и тёплыми. Особенно Sweet dreams и ёж.
Дамба в Кировском районе
Расположение: ул. Народная.
Особенности: грунтовая дорога.
Это достаточно красивое и не заезженное местечко, где можно реализовать самые смелые идеи – от фотосессии под жёлто-красными осенними листьями до смелых кадров в воде. Однако, отправляясь сюда на общественном транспорте, следует обуть удобную обувь, которую не жалко запачкать: от ближайшей остановки до дамбы нужно пройти около километра по бездорожью. Даже если бабье лето всё-таки посетит столицу Кузбасса, дорога будет пролегать по траве, сухим листьям и грязи.
Заброшенный дом в Лесной Поляне
Расположение: ул. Окружная.
Особенности: далеко от центра.
Лесная Поляна не часто фигурирует на снимках кемеровчан. А зря. На наш взгляд (и фотографов), жилой район «не заезжен» и здесь можно найти не одно местечко для фотографирования, прогуливаясь по спокойным улочкам.
Например, заброшенный домик на улице Окружная. Он может выглядеть уютно или, наоборот, пугающе. Все зависит от света и задумок автора-фотографа. Здесь можно снимать как мистические сюжеты, так и лав-стори.
Конно-спортивный клуб
Расположение: Сосновый бульвар, 2 («Амазонки»), ул. Игарская, 44 («Фелиция»), Святой Источник, 1 («Ритм»), Таллинская,12а, к.1 (Эдель»), Чистопольская, 11Б («Коловрат»).
Особенности: платная аренда лошадей, далеко от центра.
В Кемеровском районе аж 5 конно-спортивных клубов. Они отличаются расположением и размером территории. Но одно у них общее: можно арендовать лошадь для фотосессии. Даже те, кто не умеют кататься, получат интересный снимок – лошадей для такого дела выбирают самых красивых и послушных, да ещё и украсить могут (например, вплести ленточки в гриву). Стоимость аренды лошади примерно 500-1 000 рублей – зависит от клуба и длительности аренды.
Небольшой лайфхак для тех, кто не планирует устраивать грандиозную фотосессию: можно забронировать занятие с инструктором, совместив тем самым приятное с полезным – покататься и сделать несколько фотографий.
Кузбасский парк
Расположение: проспект Химиков.
Особенности: могут помешать гуляющие люди.
Это один из самых молодых парков в Кемерове – его заложили в 2008 году. Поэтому тут есть удобные асфальтированные тропинки, укромные скамейки, небольшой фонтан и, главное, хвойные аллеи, которые будут красиво смотреться даже когда все берёзы и липы опали. А если выйти за пределы парка, то можно оказаться на берегу Томи.
Лысая гора/Люскус
Расположение: улица Ноябрьская.
Особенности: близко к городу, за съемкой могут наблюдать гости близлежащих шашлычных.
Гора Люскус популярна зимой, когда сюда приезжают начинающие и опытные лыжники и сноубордисты. Но это не значит, что летом и осенью здесь некрасиво. Высокая жёлто-зеленая трава и город как на ладони, — что ещё нужно для красивого снимка? В качестве плюса — близлежащие шашлычные, где можно подкрепиться и выпить чай или кофе, если участники фотосессии замерзнут.
Сосновый бор
Расположение: ул. Волкова, 45.
Особенности: многие гуляют в бору или бегают.
Это одна из самых простых, но в то же время интересных локаций: может сложиться впечатление, что снимок сделан где-то далеко в лесу, а не в черте города. Необычный ландшафт тоже может стать причиной сделать здесь пару снимков: холмы чередуются с открытыми лугами и лесными дорожками.
Однако фотографироваться лучше в сухую погоду – из-за сильного дождя тропинки размываются и превращаются в грязное месиво. Хотя, возможно, это лишь маленькое неудобство.
При желании можно выйти к кресту или буквам «Кузбасс», где можно насладиться прекрасным видом на город.
Суховское озеро
Расположение: Сухово, ул. Заречная.
Особенности: почти вся дорога грунтовая.
Огромная поляна и небольшое Суховское озеро дают раздор фантазии. Здесь не так много деревьев, а тем более деревьев с красивой яркой листвой. Зато рядом река Томь и Кузбасский ботанический сад, которые также могут послужить толчком для создания оригинальной идеи.
Щегловский переулок
Расположение: ФПК.
Особенности: могут стоять машины.
Кемеровский фотограф Владимир Горяйнов сравнил это место с бразильскими трущобами. Сравнение не самое очаровательное, но что-то в этом есть: многоуровневые дома в Щегловском переулке чем-то напоминают густо застроенный район Рио-де-Жанейро.
Здесь получится сделать интересный снимок как в солнечный день, так и в дождь.
Кемеровский ботанический сад
Расположение: улица Мичурина, 58.
Особенности: стоимость билетов — от 130 до 200 рублей.
Огромный плюс этой локации в том, что здесь всегда лето. Можно подождать первого снега и отправиться делать снимки среди зеленых банановых или лимонных деревьев, чтобы потом выложить с подписью «отпуск». Круто, что здесь можно фотографироваться в любое время года и в любую погоду: территория ботанического сада — под навесом, а на растениях можно разглядеть цветы или плоды.