10 сексуальных моделей из Кузбасса

Увы, но в XXI веке мировые модные тенденции таковы, что понятия «модель» и «сексуальность» становятся обоюдно нетерпимыми, как СССР и США после Второй мировой. Но, к счастью, есть девушки, которые умеют отвечать требованиям моды и оставаться потрясающе красивыми и желанными.

Гуру высокой моды уже не первый год наставительно втолковывают нам, что модель должна быть не красивой, а вовсе даже андрогинной (слово столь же жуткое, сколь и его значение), и вообще, Кейт Мосс – это наше всё. А красавицы только будут почём зря отвлекать наше внимание от восхитительных вещей, сшитых этими самыми гуру. Мы, конечно, в корне не согласны с подобным подходом. В таком случае можно обходиться не только без сексуальных моделей, а вообще без всяких девушек, а прокатывать по подиуму железную вешалку – на неё уж точно никто не засмотрится в ущерб шедевру модельера.

К счастью, несмотря на старания модных флагманов, красивые девушки-модели всё же прорываются на подиумы и съёмочные площадки. Причём делают это регулярно, зачастую начиная карьеру в таких далёких от Милана и Парижа местах, как Кемеровская область. В этом материале представлено много «поуехавших» — в Кузбассе тесновато для успешной модели. Впрочем, есть в нашем списке и красавицы, пока ещё радующие своим присутствием земляков.

Вновь напоминаем, что не намерены устраивать конкурс, составлять топ и вообще сравнивать девушек. Алфавитный порядок – единственный справедливый в таких случаях принцип. Но возможность высказать своё веское «ня!» будет у каждого читателя – в конце материала, как всегда, ждёт «голосовалка».

Алина Валиева

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«Мисс Прокопьевск 2013», а заодно КМС и победительница первенств России по лёгкой атлетике. Неизвестно, как далеко продвинулась бы спортивная карьера Алины, но она выбрала путь модели и не прогадала. Прокопчанка регулярно появляется на обложках всемирно известных модных изданий. Вот только Кузбасс для неё теперь — лишь место рождения и малая родина. Согласно соцсетям, место жительства – Новосибирск, фактически же – самые красивые места планеты Земля.

Наталья Горожанова

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Не нуждается в представлении. Наталья – известная всей стране профессиональная модель и лицо марки Bentley в России. А после памятного шоу «Холостяк» её узнает каждый зритель телеканала ТНТ. Впрочем, в данным момент нас интересует не слава, а красота коренной ленинск-кузнечанки. Тут нет нужды в словах – фото пред вами. А в Instagram их ещё больше. И все прекрасны.

Анастасия Комлева

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В 2015 году Анастасия стала вице-мисс конкурса областного «МедиаКраса». И, знаете ли, в нашей редакции есть люди, считающие, что приставка «вице» тут совершенно неуместна, ибо очарованы Анастасией сверх всякой меры. После знакомства с её страницей во «ВКонтакте», вы с высокой долей вероятности начнёте разделять их мнение. А ещё она настоящий дипломированный медик, один из самых красивых на этой планете. К сожалению, после того конкурса Анастасия в Кемерове не задержалась. Москва значится её «родным городом» в соцсетях.

Кристина Кригер

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Бриллиант модельного агентства «Fashion Holding» по праву красуется в списке кузбасских сексуальных моделей. В перерывах между съёмками и показами учится в КузГТУ. К счастью, учёба не мешает главному – фотосессиям. Поэтому страницы Кристины в соцсетях полны великолепных фотографий, на которых самое прекрасное – это шатенка с серо-голубыми глазами.

Юлия Малиновская

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Коллега Кристины по модельному агентству, прекрасна, как скандинавская богиня, и умеет делать других женщин красивее. Оба факта находят подтверждение на её странице во «ВКонтакте». Но, несмотря на всё уважение к клиенткам Юлии, мы в нетерпении пролистывали их фотографии – хотелось смотреть только на хозяйку страницы. Кстати, на конкурсе «МедиаКраса-2015» Юлия была в числе финалисток, но осталась даже без малой короны. Говорим же – не те люди заседали тогда в жюри.

Арина Нихорошева

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Сибирская версия Моники Беллуччи в кузбаском пуле сексуальных моделей, с белым самоедом и ёлочкой. Какие тут ещё нужны рекомендации? Год назад жюри конкурса беловского «Леди совершенство» присудило Арине первое место и корону. Попробовало бы оно присудить их кому-нибудь ещё! Сейчас девушка живёт и учится в Кемерове. Но есть подозрение, что это не надолго: как показывает опыт предыдущих героинь, такая красота в Сибири надолго не задерживается. А жаль.

Диана Селезнёва

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Диана – это XXI век, воплотившийся в красивую девушку. Изящная фигурка, граничащая с абсолютным идеалом эпохи; большие глаза, белоснежная улыбка, полные губы – всё «по фэн-шую». Дополняет картину студенческий билет юрфака, свободное владение английским, 2-летний опыт работы моделью и доверху заполненная страница в Instagram. В общем, не девушка, а мечта поэта. Хотя нет, поэты сейчас не в моде… Ну, тогда просто мечта.

Ольга Ушакова

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Ещё одна представительница «высшей лиги» в списке кузбасских сексуальных моделей. И тоже из Ленинска-Кузнецкого. Обладательница титула «Мисс русский образ» на «Красе России 2015» и крайне востребованная в России модель. Думаем, никого не удивит, что место жительства Ольги теперь – столица нашей Родины. Но соцсети остались, и их просмотр может на долгие часы выключить вас из любых жизненных процессов. И поверьте — эти часы не будут напрасными!

Дарья Черданцева

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А вот здесь уже можно всерьёз говорить о мировом уровне. Заодно становится понятно, что этот самый уровень достижим и для по-настоящему красивых девушек, а не только для истинных андрогинь. Дарья – не просто видная фигура в мире сексуальных моделей, а оживший образ принцессы (возможно, даже эльфийской) из сказок для повзрослевших мальчишек. Ради таких девушек в одиночку разбивают орды нечисти и нежити и рушат в пыль злодейские замки. Неудивительно, что Франция, Германия, Бразилия и вообще все места на планете, где известно слово «мода», без ума рады визитам кузбасской модели. На малую родину при таком графике особо не разъездишься. Так что землякам остаётся Instagram.

Наталья Чуйко

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Звание «модель журнала Maxim» впечатлит любого мужчину гораздо сильнее, чем «участница недели высокой моды в Милане». Уж кто-кто, а этот мужской журнал знает толк в женской красоте. Очаровательная миниатюрная кемеровчанка давно уже превратилась в очаровательную миниатюрную москвичку, но мы-то помним! Поэтому искренне порадовались появлению Натальи в столь авторитетном издании. Соцсети намекают, что она не только модель, но ещё и артистка, художница и ведущая детских праздников. Утверждает, что верит в фей, единорогов и волшебную радугу. И мы теперь тоже верим. Как минимум, в фей.