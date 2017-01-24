12 горнолыжных комплексов Кузбасса

"Горная Саланга" – не просто горнолыжный курорт. Сюда зимой и летом приезжают профессиональные спортсмены, чтобы оттачивать своё мастерство. Например, этим летом корреспонденты Сибдепо побывали на открытой тренировке сборной РФ по фристайлу.
Здесь есть всё необходимое и для любителей. Два варианта жилья: спортивная деревня (компактные номера стоимостью от 3 200 руб.) или альпийская (шале - от 4 600 руб.).
Для новичков есть несложная трасса №1 и специальный пологий склон с отдельным бесплатным подъёмником. Услуги инструктора обойдутся в 1 200 рублей за час занятия.
Для более «продвинутого» катания – трассы №2 и №3 и два «диких» склона, для любителей фрирайда и могула – трасса №4 и участок склона между трассами №1 и №2.
Если вы не катаетесь ни на лыжах, ни на сноуборде и учиться не собираетесь – снегокаты, ледянки и «таблетки» к вашим услугам. Для этих развлечений выделен отдельный склон в районе дополнительного подъёмника у озера.
С подъёмниками дела обстоят лучше, чем на Люскусе, но не настолько хорошо, как в Шерегеше: к вашим услугам - два бугельных подъёмника (не считая тот, что для учебного склона, и тот, что поднимает катающихся с озера). Цена однократного подъёма – 100 рублей.
Если нет своего инвентаря, можно взять всё необходимое в прокате. Кроме комплекта "ботинки+лыжи/сноуборд", можно арендовать перчатки, очки, шлем, спортивный костюм, балаклаву, снегокат, «таблетку», ледянку или коньки. Замерзшее озеро – отличный природный каток.
Администрация предупреждает: стоимость аренды снаряжения и подъёмников может измениться в «высокий сезон».