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12 горнолыжных комплексов Кузбасса
Долгой сибирской зиме особенно рады любители горных лыж и сноубордов. Все знают о мегапопулярном Шерегеше, но в Кузбассе есть ещё минимум 11 горнолыжных комплексов. Афиша Сибдепо составила рейтинг мест, где можно скатиться с горы в Кузбассе. Мы учитывали развитость инфраструктуры, количество и протяжённость трасс, ну и, конечно, цены.
1 место
Шерегеш (Таштагольский район)
Количество трасс: 15.
Самая протяжённая трасса: 3 900 метров.
Перепад высот: 670 метров.
Главный горнолыжный курорт Кузбасса известен далеко за пределами области. В Шерегеше есть всё необходимое для комфортного отдыха: начиная от гостиниц и подъёмников, заканчивая ночными клубами и SPA.

Цены на проживание начинаются от 400 рублей (в хостеле). Самый дорогой номер - в гостинице Golden Palace: в «высокий» сезон он стоит 55 000 рублей в сутки.

Те, у кого нет собственного снаряжения, могут арендовать его на час или на целый день. О ценах мы писали в материале «Сколько стоит отдохнуть в Шерегеше». Час занятия с инструктором обойдётся в 1 500 рублей.

На горе Зеленая установлены 17 разных подъёмников – бугельные, кресельные и гондольные. Стоимость одной поездки - от 40 до 150 рублей, в зависимости от типа подъёмника. Единый ski-pass на день обойдётся в 1 400 рублей. По VIP ski-pass можно проходить на подъёмники без очередей, а стоит он 3 100 рублей.

Корреспонденты Сибдепо побывали в Шерегеше на открытии сезона 2016-17 в формате «принцесса и нищий» и оценили все прелести горы Зеленой.
Плюсы: трассы любого уровня сложности; развитая инфраструктура на горе; много инструкторов и пунктов проката; разные виды подъёмников; web-камеры в секторе А, по которым можно оценить обстановку на склоне; работает поисковый аварийно-спасательный отряд.

Минусы: высокие цены, много отдыхающих, в выходные и праздники могут быть очереди на подъёмники.

Бонусы: множество баров, ресторанов и клубов, SPA, сувенирные лавки, аренда снегоходов, катание на «плюшках», конные прогулки, прогулки на вертолёте (140 000 рублей за полёт).
2 место
"Горная Саланга" (Тисульский район)
Количество трасс: 4.
Самая протяжённая трасса: 1 350 метров.
Перепад высот: 190 метров.
"Горная Саланга" – не просто горнолыжный курорт. Сюда зимой и летом приезжают профессиональные спортсмены, чтобы оттачивать своё мастерство. Например, этим летом корреспонденты Сибдепо побывали на открытой тренировке сборной РФ по фристайлу.

Здесь есть всё необходимое и для любителей. Два варианта жилья: спортивная деревня (компактные номера стоимостью от 3 200 руб.) или альпийская (шале - от 4 600 руб.).

Для новичков есть несложная трасса №1 и специальный пологий склон с отдельным бесплатным подъёмником. Услуги инструктора обойдутся в 1 200 рублей за час занятия.

Для более «продвинутого» катания – трассы №2 и №3 и два «диких» склона, для любителей фрирайда и могула – трасса №4 и участок склона между трассами №1 и №2.

Если вы не катаетесь ни на лыжах, ни на сноуборде и учиться не собираетесь – снегокаты, ледянки и «таблетки» к вашим услугам. Для этих развлечений выделен отдельный склон в районе дополнительного подъёмника у озера.

С подъёмниками дела обстоят лучше, чем на Люскусе, но не настолько хорошо, как в Шерегеше: к вашим услугам - два бугельных подъёмника (не считая тот, что для учебного склона, и тот, что поднимает катающихся с озера). Цена однократного подъёма – 100 рублей.

Если нет своего инвентаря, можно взять всё необходимое в прокате. Кроме комплекта "ботинки+лыжи/сноуборд", можно арендовать перчатки, очки, шлем, спортивный костюм, балаклаву, снегокат, «таблетку», ледянку или коньки. Замерзшее озеро – отличный природный каток.

Администрация предупреждает: стоимость аренды снаряжения и подъёмников может измениться в «высокий сезон».
Плюсы: природный каток на озере, трассы для профессионалов, отдельный подъёмник для начинающих, наличие спасателей, web-камеры, возможность арендовать балаклаву.

Минусы: сложно добраться – до Саланги не ходят автобусы, а рядом нет железнодорожных станций; достаточно дорогая стоимость однократного подъёма на бугеле; цены могут меняться с наступлением «высокого»/«низкого» сезона; web-камеры не передают постоянные изображения, а лишь делают снимки каждые 30 секунд.

Бонусы: трасса для беговых лыж, катание на снегокатах, ледянках и «таблетках», курорт работает круглый год, есть ресторан, столовая, après-ski бар, баня и фитосауна.
3 место
Гора Югус (Междуреченск)
Количество трасс: 4.
Самая протяжённая трасса: 1 400 метров.
Перепад высот: 410 метров.
Это место можно назвать больше спортивным, чем туристическим – сюда приезжают спортсмены со всей России, проходят различные соревнования.

Четыре трассы разной высоты подходят для слалома и скоростного спуска, но есть и специальная трасса для начинающих. Однако осваивать азы придется самостоятельно – наличие постоянных инструкторов не предусмотрено. Зато оборудовано отдельное место для катания на плюшках.

Работают два подъёмника – парно-кресельный и бугельный. Цена «поездки» - от 40 рублей. Добраться до подъёмников можно по канатно-гондольной дороге (проезд туда-обратно – 40 руб.).

Возле подножия горы остановиться на ночлег, но можно поселиться в гостиницах «Восход» (от 5 000 руб.), «Югус» (от 2 300 руб.), «Робинзон» (от 2 400 руб.), что в паре километров от горы, или тех, что расположены в черте города.

Зато если захочется перекусить, проблем не возникнет - у подножья горы находятся ресторан, кафе и палатки бистро.

А вот пункт проката здесь всего один и арендовать комплекты могут только 120 человек в день.
Плюсы: близко к городу, есть трасса для скоростных спусков, разные типы подъёмников, установлены web-камеры.

Минусы: небольшой пункт проката, нет гостиницы у подножия, нет инструкторов.

Бонусы: катание на «плюшках», есть ресторан, кафе, палатки бистро.
4 место
"Танай" (Промышленновский район)
Количество трасс: 7.
Самая протяжённая трасса: 1 600 метров.
Перепад высот: 481 метр.
На курорте возле села Ваганово нет таких толп туристов, как в Таштаголе, но всё необходимое для комфортного катания лежит «на блюдечке с голубой каёмочкой».

Семь трасс разной сложности подойдут и тем, кто только-только освоил лыжи/сноуборд, и тем, кто уже считает себя профессионалом. Кроме этого, есть две учебные трассы - специально для тех, кто начинает осваивать азы. Если в этом деле вам нужна профессиональная помощь - к вашим услугам школа горнолыжного катания. Искусству катания здесь учат и детей (с четырёх лет). Цена едина для всех - 1 500 рублей за час занятия.

Есть несколько подъёмников – кресельный, бугельный, конвейерный и для сноутюбинга. Цены на них – 50-100 рублей, а ски-пасс на целый день обойдётся в 1 100 рублей. Приятный бонус для тех, кто не любит много кататься (или, например, приезжает ради свежего воздуха) – фуникулер работает и как туристический аттракцион, с которого можно полюбоваться видами.

Если у вас нет своего инвентаря, его можно будет арендовать на горе. Также в пунктах проката могут починить ваше оборудование. Конечно, если лыжа переломилась пополам, её вряд ли реанимируют, а вот нанести парафин, заточить, установить крепления или заплавить царапины вполне могут.

Для тех, кто равнодушен относится к лыжам, доске и "плюшкам", есть открытый ледовый каток.

Проживание в гостинице стоит от 2 200 руб. до 7 000 руб., есть коттеджи (18 000 - 23 000 руб.), шале (6 500 - 12 000 руб.) и шале-апартаменты (15 000 - 17 000 рублей).
Плюсы: web-камера, возможность отремонтировать снаряжение, несколько типов подъёмников, включая отдельную для «плюшек».

Минусы: постоянно дует ветер, из-за которого снег на трассах больше похож на лёд.

Бонусы: аэротруба, весь спектр лечебных, а также SPA-процедур, включая гидромассажную кровать; трасса для беговых лыж; парк дикой природы.
5 место
"Золотая гора" (Гурьевский район)
Количество трасс: 6.
Самая протяжённая трасса: 1 200 метров.
Перепад высот: 170 метров.
Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Кузбассе. Тем не менее, популярность у туристов он уже заслужил. С начала сезона здесь работают два бугельных подъемника, babylift, каток, специальная детская трасса, трасса для тубинга и санок, трасса для беговых лыж, трасса для снегоходов.

Кататься здесь можно практически круглые сутки – в ночное время работает освещение. Правда, на гору забираться придется на своих двоих – как и на всех горнолыжных курортах, с наступлением вечера подъёмники отключают.

Для тех, кто хочет остаться на пару дней, есть гостиница. Стоимость проживания в номере - от 2 000 рублей. Только будьте готовы к удобствам на этаже и общей зоне отдыха. Или можно поселиться в отдельном домике (от 2 000 - 4 000 руб.) на территории горнолыжного комплекса .

Цены на подъёмники весьма демократичны: разовый подъём - 50 рублей в будни (для взрослых) и 80 рублей в выходные.

Кроме покатушек, можно выбрать экстремальный туристический поход по горным склонам. Экскурсоводы обещают, что во время такого подъёма на гору можно будет по-настоящему насладиться красивыми видами, а заодно и скинуть пару-тройку лишних килограммов.
Плюсы: отличные трассы для начинающих, расширенный парк «плюшек» и «ватрушек», есть babylift.

Минусы: сложная трасса находится в удалении от подъёмников – придётся идти пешком или заранее договариваться с водителем снегохода.

Бонусы: тир, русская баня, бильярд, настольный теннис, беседки с мангалами и баня, трасса для беговых лыж в бору, можно съездить к Гавриловскому Святому источнику.
6 место
Горы Туманная и Буланже (Таштагол)
Количество трасс: 7.
Самая протяжённая трасса: 1 300.
Перепад высот: 360 и 300 метров.
Курорты на Туманной и Буланже расположены настолько близко друг другу, что перейти с одного на другой можно по гребню горы.

«Буланже» - более старый курорт, он появился еще в 70-е годы прошлого века. На склоне расположились две трассы – учебно-тренировочная и спортивная. Сегодня гору используют для тренировок детской горнолыжной школы. Там можно арендовать снаряжение и нанять инструктора (1 000 - 1 500 рублей).

Комплекс на горе Туманная появился в 2004 году. Его больше оценят сноубордисты. На горе есть учебно-тренировочные трассы, горнолыжная трасса и трасса специальных дисциплин – она прилегает к сноупарку с халф-пайпом и фигурами для биг-эйра. Считается, что это самая сложная из трёх трасс, поэтому на ней проводят различные соревнования и чемпионаты.

На Туманной работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения и сноутюбов. А утолить голод и согреться можно в кафе у подножия.

И на «Буланже», и на Туманной подъём на гору осуществляется с помощью бугельной канатной дороги (60 рублей).

У подножия гор гостиниц нет, но при желании можно остановиться в отелях и санаториях, которые находятся в Таштаголе.
Плюсы: учебный склон, оборудованный сноупарк, спортивная трасса, снежные пушки.

Минусы: нет гостиниц.

Бонусы: кафе.
7 место
"Мрас-Су" (Мыски)
Количество трасс: 6.
Самая протяжённая трасса: 1 200 метров.
Перепад высот: 180 метров.
Всего в километре от Мысков на правом берегу реки Мрас-Су расположился целый спортивно-оздоровительный комплекс. На склоне горы Музук-Тегей проложены шесть трасс. Пологие и длинные идеально подойдут начинающим горнолыжникам, а более крутые, со сложным рельефом – профессионалам, которые собираются оттачивать своё мастерство.

Добраться до вершины можно с помощью двух бугельных подъёмников (40-60 рублей + 100 рублей - магнитная карта). Услуги инструктора стоят от 600 до 900 рублей в зависимости от возраста ученика и дня недели. Снаряжение можно взять в аренду.

Отогреться и подкрепиться можно в кафе и баре у подножия горы. А для полноценного отдыха подойдёт гостиничный комплекс с номерами различных категорий (от 600 руб.) и несколько коттеджей (от 5 000 руб.). В качестве приятного дополнения – русская баня, сауна, бильярд и другие развлечения.
Плюсы: ночное освещение, недорогая стоимость услуг инструкторов.

Минусы: нужно дополнительно приобретать магнитную карту для подъёмников.

Бонусы: есть кафе, бар, русская баня, сауна, бильярд, трасса для беговых лыж.
8 место
Эко-комплекс «Таёжный» (Новокузнецк)
Количество трасс: 2.
Самая протяжённая трасса: 760 метров.
Перепад высот: 115 метров
Комплекс "Таёжный" расположился всего в 11 километрах от Новокузнецка и отлично подходит для семейного отдыха: для детей оборудован городок с различными развивающими модулями, а также сноутюбинг-парк (для детей от 5 лет).

В эко-комплексе оборудованы две трассы – легкой и средней сложности. В середине склона расположен сноупарк. В вечернее время работает освещение.

Чтобы добраться наверх, отдыхающие могут воспользоваться двумя бугельными подъёмниками. Стоимость одного подъема в будни – 40 рублей, а в выходные и праздники – 45 рублей.

Научить кататься поможет один из трёх инструкторов. Стоимость их помощи – 600 рублей за одно занятие. Обучение может проходить как индивидуально, так и в группах из нескольких человек. В пункте проката можно арендовать лыжи, сноуборд, ботинки, очки, шлем и коньки. Для детей до 7 лет тоже снаряжение найдётся.

Любители экстрима могут попробовать аттракцион «Тарзанка» - на стартовой площадке на высоте 6 метров смельчаков пристёгивают к тросу, а дальше – скоростной спуск (50 метров) до финишной площадки. Однако «полетать» можно только по выходным и праздникам.

Перекусить и отдохнуть можно в "Шале Кафе" или в кафе «Казан & Мангал», либо арендовать одну из беседок и самостоятельно приготовить шашлык. Настольные игры предоставляют бесплатно.

Для полноценного отдыха можно арендовать номер в отеле "Шале". Стоимость номеров – от 2 200 до 12 000 рублей в сутки.

На территории эко-комплекса находится пруд. Зимой его используют как природный каток.
Плюсы: освещение в тёмное время суток; низкая стоимость услуг инструкторов; прокат инвентаря для детей и взрослых; сноупарк; web-камера; близко к городу - из Новокузнецка можно доехать на автобусе №167.

Минусы: всего 2 трассы; комплекс используют для проведения свадеб, поэтому кафе может быть арендовано; небольшое количество номеров в отеле.

Бонусы: есть каток, «тарзанка», два кафе, баня, беседки для пикника, катание на «плюшках».
9 место
"Лесная республика" (Новокузнецк)
Количество трасс: 4.
Самая протяжённая трасса: 700 метров.
Перепад высот: 150 метров.
Приехать сюда на пару дней не получится – возле горы негде остановиться на ночёвку. Но можно поселиться в гостинице в Новокузнецке, который находится всего в 12 км.

Три трассы подойдут для опытных лыжников и сноубордистов, а четвертая – для новичков и детей. Кстати, для последних между трассами расположена специальная горка. Отдыхающих на гору поднимают три бугельных подъёмника. Перед каждой поездкой нужно приобретать специальный жетон за 30 рублей.

Также здесь можно покататься на плюшках или устроить конную прогулку. Отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от суеты или устроить романтический вечер.

Как и в других горнолыжных комплексах, есть пункт проката со всем необходимым. Учиться кататься здесь дешевле, чем, например, на Танае. Час занятия с инструктором – 350-400 рублей в зависимости от того, чему вы отдадите предпочтение: лыжам или сноуборду.

Если не любите горные лыжи, в «Лесной республике» можно покататься на беговых – здесь проложена специальная трасса. Главное – не заплутать в лесу.
Плюсы: низкая стоимость услуг инструкторов, близко к городу.

Минусы: нет гостиниц, для каждого поднятия на гору нужно приобретать жетон.

Бонусы: есть трасса для беговых лыж, недорогое кафе, катание на "плюшках", конные прогулки.
10 место
Соколиная гора (Новокузнецк)
Количество трасс: 3.
Самая протяжённая трасса: 850 метров.
Перепад высот: 187 метров.
Это один из старейших комплексов в Кузбассе – первые отдыхающие появились здесь ещё в 1967 году. Теперь тут катаются на трёх трассах – простой и средней сложности. К вершине добираются с помощью бугельного подъёмника.

Трассы подходят для тех, кто только начинает учиться кататься. Услуги инструкторов стоят от 500 рублей. Кстати, кататься на Соколиной горе можно не только на доске и горных лыжах, но и на санках и «ватрушках», а у подножия работает каток. Всё необходимое можно арендовать в пункте проката. Отличный вариант для семей с детьми, которых ещё рано ставить на лыжи или сноуборд.

На территории комплекса есть небольшое кафе. Можно устроить пикник, арендовав за 100 рублей шампуры и купив за 150 рублей уголь.
Плюсы: бесплатный вход на каток (со своими коньками), низкая стоимость услуг инструкторов, работает служба спасения, близко к городу, можно добраться на автобусе.

Минусы: один бугельный подъёмник, нет гостиниц.

Бонусы: есть каток, склон для «плюшек» и санок, кафе, места для пикника, трасса для беговых лыж.
11 место
Гора Люскус (Кемеровский район)
Количество трасс: 3.
Самая протяжённая трасса: 800 метров.
Перепад высот: 110 метров.
Гору Люскус сложно назвать полноценным горнолыжным курортом. Но преимущество этого варианта в том, что он находится в паре минут от Кемерова – на окраине Рудничного района. Остановиться можно в любой гостинице города. Стоимость проживания можно посмотреть в рубрике «Цена недели».

Люскус подойдёт тем, кто только начинает осваивать лыжи или сноуборд: склон достаточно пологий и небольшой, протяженность трасс - до 800 метров. Если нужна помощь – к вашим услугам инструкторы по горным лыжам и сноуборду (800 рублей в час по предварительной записи).

Справа от основной трассы – небольшой сноуборд-парк с тремя трамплинами и одним рейлом. Так что фристайлу здесь тоже можно учиться.

Работают два бугельных подъёмника, стоимость одного подъёма – 50 рублей. Правда, судя по отзывам, это скорее испытание, чем удобство – многие падают во время подъёма, потому что не знают, как правильно пользоваться бугелем, а подъёмники расшатаны.

На Люскусе работает кафе, есть прокат снаряжения: комплекты выдают на три часа за 350 рублей. Однако все, включая инструкторов, советуют арендовать спортинвентарь в городе или брать свой. К тому же, куртку и штаны здесь не найти.

Сезон тут начинается в ноябре и длится до мая – на горе установлены снежные пушки, которые выручают, если природа обделила снежком.
Плюсы: близко к городу, пологий склон подходит для новичков, установлена web-камера.

Минусы: мало комплектов инвентаря; многие жалуются на плохое состояние прокатного снаряжения; слабая освещённость в вечернее время; можно выехать на дорогу.

Бонусы: катание на "плюшках", кафе.
12 место
Гора Горбушка-Каменушка (село Чумай, Чебулинский район)
Количество трасс: 3.
Самая протяжённая трасса: 800 метров.
Перепад высот: 170 метров.
Это один самых молодых горнолыжных комплексов - его открыли в феврале 2011 года. Находится в 140 км от Кемерова. "Курорт" совсем небольшой и включает в себя одну легкую трассу для обучения, одну учебно-тренировочную и одну сложную.

Для катающихся работает бугельный подъёмник. Однако, отправляясь сюда кататься, нужно помнить: проката и инструкторов тут не найти. Разве что, другие отдыхающие придут на помощь. Зато с едой дела обстоят намного лучше: согреться и перекусить можно в небольшом бревенчатом кафе у подножия.
Плюсы: мало отдыхающих.

Минусы: удалённость от крупных городов, всего один подъёмник, не развита инфраструктура.

Бонусы: кафе.
Текст: Анастасия Прокудина
Фото: Никита Анульев/Сибдепо, архив Сибдепо, Google Images