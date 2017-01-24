12 горнолыжных комплексов Кузбасса

На курорте возле села Ваганово нет таких толп туристов, как в Таштаголе, но всё необходимое для комфортного катания лежит «на блюдечке с голубой каёмочкой».



Семь трасс разной сложности подойдут и тем, кто только-только освоил лыжи/сноуборд, и тем, кто уже считает себя профессионалом. Кроме этого, есть две учебные трассы - специально для тех, кто начинает осваивать азы. Если в этом деле вам нужна профессиональная помощь - к вашим услугам школа горнолыжного катания. Искусству катания здесь учат и детей (с четырёх лет). Цена едина для всех - 1 500 рублей за час занятия.



Есть несколько подъёмников – кресельный, бугельный, конвейерный и для сноутюбинга. Цены на них – 50-100 рублей, а ски-пасс на целый день обойдётся в 1 100 рублей. Приятный бонус для тех, кто не любит много кататься (или, например, приезжает ради свежего воздуха) – фуникулер работает и как туристический аттракцион, с которого можно полюбоваться видами.



Если у вас нет своего инвентаря, его можно будет арендовать на горе. Также в пунктах проката могут починить ваше оборудование. Конечно, если лыжа переломилась пополам, её вряд ли реанимируют, а вот нанести парафин, заточить, установить крепления или заплавить царапины вполне могут.



Для тех, кто равнодушен относится к лыжам, доске и "плюшкам", есть открытый ледовый каток.



Проживание в гостинице стоит от 2 200 руб. до 7 000 руб., есть коттеджи (18 000 - 23 000 руб.), шале (6 500 - 12 000 руб.) и шале-апартаменты (15 000 - 17 000 рублей).

