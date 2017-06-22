22 июня: кто виноват?

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, Россия отмечает День памяти и скорби. Начало самой страшной войны в истории нашего государства сопровождалось чередой поражений и колоссальными потерями для Красной Армии. Вокруг количества убитых солдат, мирных жителей, а также о потерях в технике до сих пор ведутся ожесточённые споры между историками. На вопрос о том, почему первый год войны получился столь сокрушительным для СССР, также нет однозначного ответа. А как вы считаете, почему начало войны вышло столь сокрушительным для нашей страны?

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Текст: Аркадий Кимеев.

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