22 июня: кто виноват?

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, Россия отмечает День памяти и скорби. Начало самой страшной войны в истории нашего государства сопровождалось чередой поражений и колоссальными потерями для Красной Армии. Вокруг количества убитых солдат, мирных жителей, а также о потерях в технике до сих пор ведутся ожесточённые споры между историками. На вопрос о том, почему первый год войны получился столь сокрушительным для СССР, также нет однозначного ответа. А как вы считаете, почему начало войны вышло столь сокрушительным для нашей страны?