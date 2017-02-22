5 крутых рецептов блинов на Масленицу

Масленичная неделя была бы неполной без статьи о блинах. Но сегодня речь пойдёт не про обычные блины – «мука/яйца/молоко», а про блины экзотические, непривычные для сибиряков и россиян вообще. Тем не менее, любые из них легко приготовить на домашней кухне. Давайте разнообразим Масленицу!

Теоретически масленичная неделя уже вовсю идёт. Но фактически время настоящих блинов только наступает – вместе с большими выходными. Причём блинов приготовленных собственноручно – так уж исторически сложилось, что «символы солнца», приготовленные в ресторанах и кафе, мы в Масленицу не жалуем. Пусть владельцы заведений не обижаются – это факт. Тем более, что блины бывают настолько разными, что можно готовить хоть всю неделю подряд и при этом ни разу не повториться. Мы представляем вам несколько необычных блинных рецептов, которые абсолютно любой кемеровчанин может спокойно приготовить у себя дома. Рецептов, на самом деле, масса – сотни, без преувеличения. Но мы выбирали, руководствуясь тремя критериями:

Чтобы все ингредиенты можно было легко купить в Кемеровской области

Чтобы приготовить блины мог абсолютно любой, не продвинутый кухонный пользователь

Чтобы рецепт не очень-то нарушал масленичные традиции. То есть, никаких американских, индийских, марокканских или других блинов из «басурманских» продуктов.

Свекольные блины с ряженкой

Чем интересны: в первую очередь – цветом. Украсят даже самый изысканный стол. Если есть их просто так, то свекольный вкус почти не будет ощущаться – блины и блины, только розовые. Но если вы начините их творогом с зеленью или плавленым сыром с чесноком, то вкус свеклы «заиграет». В общем, хороши во всех видах.

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 2 стакана

Сахар — 2 столовые ложки

Ряженка — 50 мл

Молоко — 1,5 стакана

Яйцо куриное — 1 штука

Свекла — 200 г

Масло подсолнечное — 50 мл

Соль – по вкусу

Как готовить:

Первым делом отвариваем свёклу и режем на кусочки Эти самые кусочки заливаем молоком и перемалываем в блендере К тому, что получилось, добавляем яйцо с ряженкой А теперь – соль, муку, сахар и всё перемешать Выжидаем полчаса Печём, как обычные блины

«Управдом Конючкин любит блин поджаренный, с хрустом, причём с солёненьким, а жена управдома Марья Петровна блин обожает рыхлый, бледный, да ещё, противно сказать, со снетками, тьфу на них! От этого тоже распри и семейные неурядицы» М. М. Зощенко. «Весёлая Масленица»

Томатные блины

Чем интересны: тем, что молоко в них полностью заменяет томатный сок. Соответственно, полностью меняется вкус. Многим очень нравится. Одинаково хороши с начинками и без. Что интересно, цвет почти такой же, как у обычных блинов.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 1 стакан

Томатный сок — 500 мл

Яйцо куриное — 3 штуки

Масло растительное — 2 столовых ложки

Сахар — 2 чайных ложки

Соль – по вкусу (томатный сок сам по себе солоноватый)

Как готовить:

В глубокой миске взбиваем яйца с сахаром Добавляем томатный сок и снова перемешиваем Засыпаем муку и опять перемешиваем, очень тщательно, чтобы без «комочков». По ходу перемешивания добавляем масло. Жарим, как обычные блины

…А блинков? — сказала хозяйка. В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить ему бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинов. — У вас, матушка, блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, принимаясь за горячие». Н. В. Гоголь. “Мёртвые души”

Габровские блины

Чем интересны: одним ингредиентом – газированной водой. Не лимонадом и не «колой» — обычной водой с газом. Рецепт пришёл из болгарского Габрово, славного минеральными источниками. Газировка делает блины особенно пышными – всё дело в волшебных пузырьках.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 1 стакан

Молоко – 1 стакан

Газированная вода – 1 стакан

Сахар – 1 столовая ложка

Яйцо куриное – 3 штуки

Уксус – 1 чайная ложка

Сода – 0,5 чайной ложки

Соль – по вкусу

Как готовить:

Муку в миске заливаем молоком и газированной водой «Гасим» соду уксусом и добавляем в тесто Добавляем сахар Яйца взбиваем отдельно и добавляем в тесто Перемешиваем тщательно Жарим, как обычные блины

«Широкая печь пылает. Две стряпухи не поспевают печь. На сковородках, с тарелку «черные» блины пекутся и гречневые, румяные, кладутся в стопки… пар идет от блинов винтами… кадушки с опарой дышат, льется-шипит по сковородкам, вспухает пузырями…» И.С.Шмелев. «Лето Господне».

Блины с пивом

Чем интересны: пивом, конечно – чем же ещё? Отличный способ совместить Масленицу и День защитника Отечества.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 1 стакан

Молоко – 1 стакан

Пиво (лучше всего светлый лагер) – 1 стакан

Сахар – 1 столовая ложка

Яйцо куриное – 2 штуки

Сода – 0,5 чайной ложки

Растительное масло – 4 столовых ложки

Соль – по вкусу

Как готовить:

Первым делом взбиваем яйца и солим Выливаем в миску с яйцами пиво, а затем молоко, при этом постоянно помешивая Высыпаем муку. Но не всю сразу, а постепенно, всё время помешивая, пока тесто не загустеет. Добавляем сахар, соду и масло Жарим, как обычные блины

«Но вот наконец показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя обжечь пальцы, схватил два верхних, самых блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Затем, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой, обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет! Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж… свернул оба блина в трубку… раскрыл рот…» А. П. Чехов. «О бренности»

Блины из кабачков с чесноком

Чем интересны: вообще не похожи по вкусы на любые другие блины. Кабачки с чесноком сами по себе – отличная закуска. А тут – блины с тем же вкусом!

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1-1,5 стакана

Небольшой кабачок – 1 штука

Кефир – 1 стакан

крутой кипяток — 1 стакан

Яйцо куриное – 3 штуки

Масло растительное – 5 столовых ложек

Сахар – 2 столовых ложки

Чеснок — 2 зубчика

Сода – 0,5 чайной ложки

Соль – по вкусу

Как готовить:

Очищаем кабачок от кожуры и косточек Измельчаем его на мелкой тёрке В получившуюся массу выливаем кефир, размешиваем Добавляем яйца, сахар, соль и мелко тёртый чеснок, перемешиваем ещё раз Пришла очередь муки – высыпаем её в смесь, а сразу следом – крутой кипяток. Перемешиваем. Добавляем в тесто растительное масло, перемешиваем в последний раз. Оставляем тесто на 30 минут Жарим, как обычные блины

И помните – на кухне всегда есть место маленькому эксперименту. Вдруг вы захотите вместо обычной воды добавить в гарбовские блины «Тархун»? Зелёные блины – интересно же! А может быть, выдумаете совершенно новый, ещё не известный науке вид блинов. Но, в независимости от того, какие блины будут на вашем столе, было бы неплохо хотя бы раз на этой неделе приготовить их самим. Масленица ведь!