5 типов клиентов, которых ненавидят фитнес-тренеры

Тренеры по фитнесу бывают разными. Одни – добрые учителя, другие – брутальные «сержанты». Но клиент всегда знает – это просто стиль работы, а на самом деле наставник на его стороне. Но ведь вот какое дело: в глубине души некоторых учеников фитнес-тренеры терпеть не могут. Ряду воспитанников они про себя желают всю жизнь пролежать на диване с фигурой, как у Дэнни де Вито (одно из самых страшных фитнес-проклятий, между прочим).

Наша собеседница – опытный фитнес-тренер. Она согласилась поговорить о наболевшем, но с одним условием: полная анонимность. И мы можем её понять – плохие или хорошие, ученики приносят ей деньги. Так что наставница будет крыть правду-матку под сказочным псевдонимом – Василиса. Так вот, сама Василиса давно уже научилась скрывать от воспитанников негативные эмоции, даже от тех пяти типажей, что откровенно бесят не только её, но и любого уважающего себя фитнес-тренера. В зале вы не услышите того, что Василиса рассказывает здесь — по крайней мере, от профессионалов.

«Настоящий тренер никогда не позволит себе открыто выразить неприязнь к ученику. Максимум — заявит, что не может с вами работать и попросит перейти к другому наставнику. Но это случается редко, если дело доходит до открытого конфликта. У меня такое случалось всего один раз — когда девушка, с которой я занималась, перешла на личные оскорбления. И уж, конечно, никто не станет специально «загонять» или ставить в рискованную ситуацию человека, даже неприятного. Тренер отвечает за своих воспитанников», — разъясняет Василиса.

Просим не забывать, что каждый типаж – это собирательный образ. И если вы вдруг узнали себя (да нет, конечно, наши читатели не такие!), то не стоит злиться и проклинать тренера Василису. Может быть, есть резон задуматься: вдруг это с вами что-то не так?

«Обжора»

Отличительные признаки: вес, объём и сексуальные складочки. Отказывается признавать прямую связь между тренировками и правильным питанием. Иногда открыто бунтует, чаще – про себя посылает тренера с его требованиями куда подальше. Ест всё, что захочет, вполне способен отметить очередную тренировку большим бургером с парой литров пива. При этом всем знакомым говорит, что питается строго по диете – просто «кость широкая» или «тренера надо сменить».

За что ненавидят: превращает работу тренера в постройку «Зенит-арены» — сил и средств с обеих сторон вбухано немерено, а на выходе получается нефункциональный уродец. К тому же фитнес-тренер, как и любой профессионал, терпеть не может, если ему нагло врут прямо в глаза или не считают его рекомендации не стоящими внимания.

«Когда говоришь с таким о рационе, у него глаза сразу становятся тусклыми, скучно ему, ждёт, чтобы я поскорее заткнулась. Говорит: «Да, я понял, буду соблюдать диету», а я прям вижу, что врёт. Посмотришь на него через полгода – просто обидно за свой труд. Да, деньги платит, но «вхолостую» неприятно работать», — жалуется на «Обжору» тренер Василиса.

«Статусница»

Отличительные признаки: безукоризненный макияж, причёска, самая модная и продвинутая форма и главное – смартфон с хорошей камерой — без него поход в зал теряет весь смысл. Как понятно из названия, такие физкультурницы приходят в зал, потому что статус требует. Современная богиня красоты обязана регулярно постить энное количество фоточек из спортивного зала, с хэштегами #зож, #sporttime, #попакакорех, #названиезала.

Не путать с фитоняшками — те-то, хоть и подвержены нарциссизму, но на самом деле занимаются. «Статусницы» же воспринимают тренировки, как докучливую и ненужную волокиту. Выполнив норматив по репостам, они искренне считают, что честно отработали программу на сегодня, собираются в стайку и весело щебечут вплоть до ухода в раздевалку. Естественно, тренер, призывающий заниматься, воспринимается как агрессор и безмерно раздражает. Справедливости ради, заметим, что и мужчин-«статусников» становится всё больше. Но девушки в этой категории пока доминируют.

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За что ненавидят: за то, что превращают молитву в фарс. Парочка «статусниц» способна напрочь угробить рабочую атмосферу в зале – нормальных физкультурников этот бардак отвлекает и раздражает. К тому же, если дело всё-таки доходит до занятий, то тренер сталкивается с морем капризов и требованием неусыпного внимания только к «статуснице».

«Представьте, что к вам в редакцию пришли несколько девушек, начали фотаться и болтать о всякой ерунде. Вам комфортно будет работать? А у меня так постоянно. Им важно только, чтобы все видели, что они ходят в зал. Плохо, что владельцы залов таких клиенток любят – бесплатная реклама в соцсетях. Поэтому с ними мы будем мучиться всегда», — выдаёт мрачное пророчество тренер Василиса.

«Подснежник»

Отличительные признаки: появляется в зале поздней весной, за месяц-два до поездки «на моря» или просто до пляжного сезона. Внешне зачастую напоминает «обжору». Но при этом готов честно выполнять все требования тренера с тем условием, что к моменту отлёта ему сделают тело Майкла Джордана в расцвете сил. Искренне верит, что это возможно. Иногда считает, что фраза «Заплачу вдвое больше лично вам» — это заклинание, способное магически превратить его брюхо в накачанный пресс. Но так или иначе, «подснежник» очень быстро исчезает из зала, чтобы следующей весной появиться вновь.

За что ненавидят: за глумление над самой идеей занятий спортом. «Подснежнику» бесполезно объяснять, что вот этот вот живот невозможно убрать за 1-2 месяца, что красивое тело – это плод долгих, а главное, регулярных тренировок. Иногда-таки сколько-то веса сгоняет или успевает что-то там немного накачать. Но результат ничтожный, а потом жир возвращается в ещё большем объёме. Кому может понравится такое отношение к любимому делу?

«Самое интересное, что результата, которого он хочет, точно не будет. И он скажет мне – «Это ты виновата, тренер из тебя никакой». И бесполезно напоминать, что я предупреждала. Одного такого приглашала: занимайтесь дальше, через год себя не узнаете. А он мне: «Да пошла ты!». Плохо, что некоторые тренеры говорят клиентам, что такое чудо возможно, чтобы заработать. Не верьте им, чудес не бывает!», — предостерегает тренер Василиса.

«Потерялец»

Отличительные признаки: покупает абонемент на месяц, а потом теряется на три недели. Появившись, требует продления, компенсации либо исчерпывающих стоимость услуг в оставшиеся до дедлайна дни. Причём, как ни странно, эту проблему предпочитает решать с тренерами, а не с администраторами. Самый склочный тип посетителя фитнес-зала.

За что ненавидят: всё вышеперечисленное – само по себе достойный повод для ненависти. А ещё «потерялец» заставляет тренеров отвлекаться от дела и решать вопросы, никак не связанные с его прямыми обязанностями. Про фитнес как таковой тут можно вообще забыть. Самое неприятное – он ведь почти наверняка ещё раз купит абонемент. И всё повторится.

«Никогда не смогу понять одного: зачем они снова и снова покупают месячные абонементы? Почему не оплачивают разовые занятия, раз уж не могут тренироваться регулярно?», — вопрос тренера Василисы повис в воздухе. «Потеряшки» сами не знают ответа на него.

«Травматик»

Отличительные черты: залечивает травмы дольше, чем тренируется. Постоянно что-нибудь себе растягивает, вывихивает, ушибает, а то и рвёт или ломает. Чаще всего это раздолбай, не способный усвоить наставления тренера, а порой объяснить такую «везучесть» невозможно – карма, не иначе.

За что ненавидят: по совести, ненавидеть «травматика» не за что. Больно же человеку. Но невозможно это терпеть! Тренеру его постоянные травмы душевного покоя никак не добавляют. Даже если не считать переживаний за человека, которому больно, возня с оказанием первой помощи – это тоже удовольствие сомнительное. Опять же, на репутации может сказаться – что это за фитнес-тренер, если у него клиент постоянно «ломается»? И, наконец, какого-то заметного результата с ним достичь будет трудно.