5 злых мифов о работе в контактном центре

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«Рабочая смена может начинаться в любое время суток с 7 утра до 9 вечера и заканчиваться также, когда угодно. Например, у тебя может стоять 2-3 смены с 7 утра, потом идти вечерние смены, потом ночная, потом после выходного опять утро. Полный беспорядок. Организм просто не может выработать чёткий режим сна и бодрствования с таким графиком, в голове всё переворачивается. К концу смены вся душа высосана и башка трещит.

Работа становится всё тяжелее и сложнее, а получаешь за это всё меньше и меньше. Топ-менеджеры и директора получают годовые премии в миллионы долларов, а нам, сотрудникам, бросают жалкие крохи с барского стола, при том что это МЫ выполняем основную работу с клиентами, это МЫ принимаем на себя весь их негатив и это НАМ приходится отдуваться перед ними за все косяки компании, в то время как наши боссы в галстуках сидят на мешках с долларами. В общем, отношение к сотрудникам как к скотине и расходному материалу.

НЕ ИДИТЕ ТУДА РАБОТАТЬ! Если конечно, Вы себя уважаете и не хотите стать рабом и батрачить за еду, позволяя нещадно насиловать вашу нервную систему»

