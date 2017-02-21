8 типов клиентов, которых ненавидят парикмахеры

Жизнь устроена так, что каждый из нас регулярно оказывается в роли клиента. Мы очень любим качественный сервис и терпеть не можем, когда услуга недостаточно хорошо, на наш взгляд, оказана. В таких случаях мы немедленно начинаем размещать гневные посты в соцсетях и призывать «никогда не связываться с этими непрофессионалами». Но давайте взглянем на себя со стороны и подумаем – а достойны ли мы высокого уровня обслуживания?

Говорить за всех парикмахеров будет опытная и любимая клиентами мастер Татьяна – обладатель гран-при профессионального конкурса «Кузбасская звезда». Свою фамилию и место работы она называть не захотела, что вполне разумно – как бы клиенты не обиделись. По той же причине не будем говорить, в каком году она стала лучшим парикмахером региона.

Татьяна предельно вежлива с любым клиентом. Но иногда, по её словам, в кресле оказывается такой персонаж, что бедному мастеру поневоле вспоминается милаха-парикмахер Суини Тодд с его бритвой. Впрочем, у мастеров-парикмахеров есть свой неписаный кодекс чести, поясняет Татьяна. В числе прочего, он запрещает акты мести вроде выстригания клоков волос и выбривания известного слова на затылке хама. Те, кто так поступает, мастерами именоваться не могут по умолчанию. можно сделать проще: отказаться работать с «особо любимыми» клиентами или вовсе внести их в «чёрный список» салона красоты. Ниже мы приводим 8 типов клиентов, которых ненавидят мастера-парикмахеры.

«Педант»

Чем отличается: перфекционизмом в паталогической форме. В его представлении стрижка, хоть на миллиметр отступающая от идеала, не имеет права на существование. И неважно, что никто, кроме самого клиента, с лупой не разглядит, что здесь не так. Татьяне встречались индивидуумы, которые доставали линейку и натурально производили контрольные замеры на разных участках своей гениальной головы.

За что ненавидят: требует невозможного, не даёт творчески подойти к делу, смотрит на мастера, как на неодушевлённый предмет.

«Если сумеете уложиться за час, то станете любимым мастером «педанта». Даже не знаю, хорошо это или плохо. Часто стрижки таких клиентов длятся до двух и более часов. Придраться может к чему угодно. Достанет свою расчёску, чтобы проверить, так ли лягут волосы, заставит вас дуть феном, пока волосинка к волосинке не ляжет. И не дай бог импровизировать. Никакого творчества, всё должно быть исполнено точно по заказу. Иначе гнев его будет страшен», — делится опытом Татьяна.

«Знаток»

Чем отличается: с ходу даёт понять, что в теме — когда-то работал парикмахером либо проходил курсы, либо предметно общался с крутым мастером. Естественно, знает, как и что нужно делать, лучше самого мастера.

За что ненавидят: постоянно лезет в работу мастера, говорит под руку и портит, зараза, весь итоговый результат.

«Он не помнит точно, как и что, но без конца мучает вас фразами вроде «А почему вы от сюда начинаете?», «Вы оттяжку не так делаете, я просто тоже раньше подстригал». Если будешь прислушиваться к его советам, то печаль неизбежна. В итоге получится чёрт знает что. И тут он скажет: «А что вы меня слушали, я же не мастер и давно ничего не помню». Может закатить скандал и не заплатить, обвинив мастера в некомпетентности. Или скажет, что сам сделал бы лучше, и настроение гарантированно испортит», — Татьяна не скрывает своей ненависти к этому типу клиентов.

«Маменькин сынок»

Чем отличается: тем, что приходит с мамой/женой – условно назовём доминирующую женщину «маменькой». А если всё-таки один, то с чёткими указаниями от «маменьки». Если предыдущие два типа могут быть любого пола, то «маменькины сынки» — это исключительно мужчины. Парикмахеры впадают в уныние, едва завидев эту пару.

За что ненавидят: за «маменьку». Да ещё и презирают за то, что бесхребетный подкаблучник.

«Более печально-забавного зрелища не увидишь, такие мужчинки всегда при «МАМЕ». Сначала это мама, которая не может своё сокровище отпустить до 20 лет, ходит с ним в парикмахерскую, стоит над душой у мастера, рассказывая, где и что делать на голове её «лялечки», которая может быть 2 метра ростом и учиться в институте. Потом это уже жена/девушка, которая знает, как её «котику» лучше. Она будет прыгать вокруг, лезть под руку и комментировать. Никаких приличий «маменьки» не соблюдают вообще. Главное в таких случаях — не перечить и постараться очень быстро закончить стрижку», — предостерегает коллег Татьяна.

«Кисель»

Чем отличается: постоянно заваливается и сползает с кресла, как будто в его теле нет ни одной кости.

За что ненавидят: за это и ненавидят – вы попробуйте сами такого подстричь хотя бы «лесенкой».

«Тут нужно невероятное терпение. Он будет стекать по стулу в разные стороны, голова у такого клиента не держится, как у новорождённого. В какую сторону будешь расчёсывать, в ту он и будет заваливаться. Каждую секунду нужно будет поправлять и просить сидеть ровно, что не поможет. Специально для таких было бы хорошо заиметь фиксирующее кресло», — Татьяна раздражается от одних только воспоминаний о «киселе».

«Егоза»

Чем отличается: тем что у него «шило» и Татьяна точно знает, куда оно вонзилось. Полная противоположность «киселю», не способная успокоиться более чем на 30 секунд.

За что ненавидят: за то, что каждую секунду может угробить всю работу мастера.

«Здесь нужно терпение уровня «бог». Непоседливые, болтливые, но при этом очень быстро устают. Такого клиента узнаете по фразе: «А вы долго стрижёте?». И это при том, что он ещё даже не сел в кресло. Он будет крутиться, вертеться, заглядывать к вам глаза и при этом безостановочно болтать», — насмехается над «егозой» Татьяна.

«Скряга»

Чем отличается: неистовым желанием получить лучшую стрижку за минимальные деньги, чем доводит парикмахеров до исступления.

За что ненавидят: за то, что он — выжига, не желающий понимать, что мастер тоже должен зарабатывать. И торгуется, как на базаре, несмотря на фиксированные цены.

«Прежде чем начнётся стрижка, он изводит вопросами: «Сколько это будет стоить?», «А если вы мне чёлку стричь не будете, то сколько?», «А если без машинки?», «А если только над ушками убрать?», «А если только окантовку сделать?». Он будет торговаться до посинения, выбивать скидку, а если не получится, то хоть какой-нибудь бонус. Если не добьется ничего и всё же сядет в кресло — останется недоволен результатом и обязательно сообщит, что в другом салоне подстригают дешевле и лучше», — Татьяна презирает «скрягу» и его жалкую мелочность.

«Неженка»

Чем отличается: крайне болезненно реагирует на каждое движение мастера. Вы удивитесь, но среди «неженок» преобладают мужчины. А парикмахеры, в подавляющем большинстве, женщины. Что не добавляет любви к этому типу клиентов.

За что ненавидят: ни один другой клиент не держит мастера в таком напряжении.

«Накидка доставляет ему дискомфорт, бумажный «воротничок» его душит. Без конца чешется, каждый волосок на лице доставляет ему адские муки. После каждого движения машинкой дёргается, как будто я его порезала. Без конца просит ему чем-нибудь помочь, страдает, давит на жалость. В итоге к нему просто становится страшно прикасаться», — жалуется Татьяна на жалких недотрог.

«Не знаю, чего хочу, вы же мастер, посоветуйте!»

Чем отличается: по самой постановке вопроса несложно догадаться, что этот тип – исключительно женский. Она желает стать молодой и красивой сразу, но совершенно не представляет, что ей для этого нужно. Парикмахеры, естественно, всегда ей рады.

За что ненавидят: за длительность стрижки и финальную фразу «Я вообще не так себе это представляла».

«Сначала она очень долго объясняет, какой хочет стать. Потом просит что-нибудь посоветовать. И тут начинается… Ты предлагаешь и предлагаешь, она отвергает и отвергает. Когда всё-таки начинаешь стричь, ей вдруг что-то приходит в голову, она вспоминает, как выглядела в 10-м классе и начинаются корректировки. Если говоришь, что новую идею уже невозможно осуществить – мы начали делать совсем другую стрижку – расстраивается до слёз. В итоге всегда виновата я – она не так всё представляла. Но самое страшное, что она наверняка придёт снова и всё повторится», — ужасается Татьяна.

Бонус: кто, вопреки стереотипам, нравится парикмахерам

Оказывается, парикмахеры ничего не имеют против «сонь» — людей, которые засыпают в кресле. Не путать с «киселём» — по опыту Татьяны, засыпающие в кресле не сползают с него и не «растекаются».

«Придерживаешь его его за лоб и стрижёшь себе спокойно и качественно. Всё быстро проходит. Потом будишь и он уходит, иногда даже в зеркало посмотреть забывает», — рассказывает Татьяна.

Надоедливые «мачо» тоже, по словам Татьяны, особого беспокойства не доставляют, даже если пытаются «пикапить».

«Иногда (правда, крайне редко), девушкам-парикмахерам это льстит. Для остальных такие «мачо» — бесплатные клоуны, развлечение без отрыва от производства», — поясняет Татьяна.

Но самый любимый свой тип Татьяна условно называет «солдат». Это не обязательно военнослужащий, даже не обязательно мужчина, но всегда дисциплинированный человек. «Солдат» твёрдо знает, чего хочет, а во время стрижки не доставляет никаких волнений ни мастеру, ни себе.

«У меня стригся настоящий солдат – снайпер. Я смотрю – у него всё лицо в остриженных волосах. Но сидит, как статуя. Начинаю отряхивать, «что же вы молчите?», — спрашиваю. Говорит: «Не обращайте внимания, мне не мешает». С «солдатами» у меня ни разу не было неудачной стрижки, это идеальные клиенты», — восхищается Татьяна.

Впрочем, всем быть «солдатами» не обязательно. Главное, понимать, что компромисс и сотрудничество – лучший вариант для общения с мастером. Зачем нервировать человека, от которого зависит ваша внешность на ближайший месяц? Вам нужно выглядеть красиво, парикмахеры хотят хорошо выполнить свою работу и получить за неё деньги. И если обе стороны будут стремиться к сотрудничеству, результат будет превосходным.