8 вариантов для первого свидания в Кемерове

Первое свидание всегда самое ответственное — именно от него зависят отношения пары.Чтобы романтическая встреча оставила лишь положительные эмоции, Сибдепо составил несколько необычных вариантов, куда можно отправиться со своей будущей второй половинкой. К тому же, наша подборка подойдёт не только для первых свиданий, но и для вторых, десятых и сто первых.

Экстремальное свидание

Учеными давно доказано, что в экстремальных ситуациях человек влюбляется быстрее. И если это именно то, что вы хотите – устройте своей спутнице адреналиновый всплеск.

Можно отправиться в «Парк Чудес» и прокатиться на «Рейнджере», а можно потратить чуть больше времени и фантазии и устроить свидание, которое запомнится надолго обоим. Например, отправиться в экстрим-парк «Аэродром Танай» и прыгнуть с парашютом. Однако удовольствие это отнюдь не дешёвое – 7 500-8 000 рублей за один прыжок.

Более бюджетный вариант — полетать на параплане (от 3 500 руб.). В Кемерове организацией таких полётов занимается секция парапланерного спорта «Воздух». Сначала вам нужно будет посетить теоретическое занятие, на котором расскажут, из чего состоит параплан и как им управлять. И только после этого вы сможете два часа практиковаться в подлётах — это полёт высотой 1-3 метра над землёй, с низкого склона. Чтобы полетать на параплане, нужно заранее записаться и уточнить у инструктора место — горка, с которой начинается полёт, меняется в зависимости от направления ветра.

Не нравится экстрим в тандеме? Можно прокатиться по воде на кайте (3 500 руб. за два часа). Кайтинг – это вид спорта, в котором используется воздушный змей. С помощью кайта можно ловить порывы ветра и кататься по снегу, земле или воде, используя дополнительные средства: кайтборд, сноуборд или сёрф. Летом кайтингом можно заниматься на любом водоеме — озере, реке или море (Беловском, к примеру). В областной столице есть всего одна школа, где обучают этому необычному спорту. Она так и называется, «Школа кайтинга». Чтобы попробовать прокатиться на кайте, необходимо позвонить и записаться на удобную дату, а также обсудить с инструктором место, где пройдёт занятие.

Свежий воздух, яркие эмоции и необычные фотографии будут обеспечены.

Свидание вдали от городской суеты

Надоела городская суета? Тогда почему бы не прокатиться на квадроцикле по сибирскому лесу. Помочь в осуществлении такого необычного свидания может компания «Лесной патруль». Вам предложат несколько вариантов трасс, среди которых можно выбрать оптимальный. Например, если вы впервые садитесь за руль квадроцикла или просто не любите грязь и хотите посмотреть на живописный лес, то подойдёт «прогулочный» маршрут (3 000 руб. за двоих). Он занимает около 12 километров и час времени.

Если же хочется ощутить романтику в полной мере, выбирайте специальный маршрут для свиданий (7 500 руб. за двоих). Тут вам и катание, и фотосессия, и ужин при свечах в избушке с камином.

Чтобы провести такое свидание на природе, нужно оставить заявку на сайте или позвонить по телефону: 76-30-20.

Спортивное свидание

Говорят, что спорт сближает. А весёлый спорт тем более. Можно совместить приятное с полезным и провести время в батутном центре, где вам будет и веселье, и физическая нагрузка.

Например, можно отправиться в центр Apache Jump, который находится практически в самом центре города — на проспекте Советский, 25, к.1. Стоимость такого «прыгательного» свидания будет не дороже двух билетов в кино — 600 рублей в будни и 700 рублей в выходные. Зато вы оба получите невероятные эмоции. Можно будет попробовать сделать парочку трюков (в этом поможет инструктор, услуги которого уже включены в стоимость) или просто красиво падать в поролоновые кубы.

Кстати, записаться нужно заранее, хотя бы за пару часов, по телефону: 63-43-01. И обязательно с собой нужно взять спортивную одежду, в которой будет удобно прыгать.

Вкусное свидание

Если удачное свидание для вас подразумевает вкусную еду, а ресторан — это слишком банально, отправляйтесь готовить идеальный ужин самостоятельно. Не нужно мыть всю квартиру и закупать продукты, куда спокойнее посетить кулинарный мастер-класс, где опытный шеф-повар раскроет секреты мишленовских блюд и проследит за тем, чтобы приготовленные кулинарные шедевры не стали яблоком для Белоснежки.

Бесспорный плюс такого свидания в том, что вы не только научитесь чему-то новому и сможете попробовать блюда собственного приготовления, но и весело проведете время за непринуждённым общением.

Такое свидание можно устроить в кулинарной студии «Соус». В студии регулярно проходят различные тематические мастер-классы (мексиканская кухня, мясные блюда, десерты, паста и т.д.), но можно устроить и индивидуальное обучение. Стоимость часа занятия для двоих будет выше общего мастер-класса (от 5 500 руб., в зависимости от выбранных продуктов), но зато вы сможете выбрать собственное меню из трёх блюд, которое потом приготовите. Мастер-класс под руководством шеф-повара займет около трёх часов. В качестве бонусов – сервировка и антураж и небольшая фотосессия. Записываться лучше заранее.

Романтическое свидание

Хотите быть принцем на белом коне? Вы только представьте: ветер развевает волосы вашей девушки, прекрасная лошадь мчит вас по живописному лесу в тишине. Кажется, это действительно самое романтическое свидание. Конечно, при условии, что вы хоть мало-мальски держитесь в седле.

Переживать по поводу того, что вы с лошадью «не сойдетесь характерами» не стоит: для прогулок обычно выбирают спокойных, послушных животных, обязательно проводят инструктаж.

В Кемерове конные прогулки организуют все шесть конно-спортивных клубов. Выбирайте тот, который нравится больше. Стоимость часовой прогулки составляет от 500 до 1 000 рублей, в зависимости от клуба.

Чтобы свидание прошло максимально комфортно, следует заранее записаться на прогулку и предупредить, что планируется свидание. Инструкторы помогут продумать маршрут и посоветуют, как лучше одеться для такого свидания, чтобы было удобно взбираться на лошадь.

Свидание на крыше

Приятная музыка, лёгкие закуски, блеск свечей, теплые пледы, город как на ладони, а над головой — миллионы звёзд. Романтично, не правда ли?

Свидание на крыше, конечно, можно попробовать организовать самостоятельно, но это достаточно опасно. Даже слишком. Сложно найти такую крышу, которая не провалится под вами, будет полностью безопасна, да еще и со свободным доступом. Вы же не хотите после такого свидания провести время в травмпункте (в лучшем случае) или в отделении милиции?

Лучше в этом вопросе довериться тем, кто уже не раз проделывал этот «трюк» — праздничным агентствам, у которых припасён такой туз в рукаве. Вернее, уже «обкатанная» крыша. К примеру, агентство для влюблённых «Магия любви» может провести для вас свидание на крыше 22-этажного здания . Вот уж где точно получится хорошенько рассмотреть город с высоты птичьего полёта.

Цена такого свидания составляет 4 000 рублей. В агентстве обещают сделать всё в лучших романтических традициях — лёгкая приятная музыка, фрукты, напитки, несколько красивых фотографий на память. А если с погодой не повезет, свидание пройдёт в тёплой комнате или в шатре там же на крыше.

Однако если вы хотите, чтобы все прошло идеально, нужно записаться на такое свидание заранее, минимум за три дня до желаемой даты. Сделать это можно по телефону: 8-904-375-46-60.

Ледяное свидание

Все открытые катки уже давно закрыты и демонтированы. Но на крытом модуле стадиона «Химик» и в «Ледовой арене Кемерово» ещё можно вдоволь накататься. Это отличный вариант для тех, кто боится сморозить какую-нибудь глупость от волнения. А так, можно показать нечеловеческую грацию, выполнить пару элементов, от которых ваша спутница ахнет, и затмить Плющенко в её глазах. Или можно падать, пытаясь прокатиться хоть три метра, расквасить нос и надеяться, что девушка добрая и жалостливая и оценит этот героический поступок. Если, конечно, она сама умеет кататься.

Традиционное свидание

Однако не будем списывать со счетов и традиционные варианты, которые подойдут всем и каждому. Прогуляться по набережной или в Сосновом бору, сходить в кино или посидеть в кафе. Чтобы добавить этим вариантам разнообразие и нотку креатива, можно преподнести девушке букет, который она сможет съесть. Вкусные букеты из фруктов и овощей изготавливают в мастерской съедобной флористики Podari_vitamin, а их стоимость составляет от 1 500 рублей. Можно выбрать любые фрукты и овощи, добавить цветы или что-то другое. Букет заказать лучше заранее, за два дня. Его можно будет забрать лично или попросить, чтобы доставили в удобное время и место. Заказ сделать очень просто: нужно позвонить по телефону: 8-923-601-00-23, или написать в What’sApp или Viber.