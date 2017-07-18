Что за «Ветер Таная» гуляет в парке Волошиной?
Про аэротрубу «Ветер Таная»
в парке имени Веры Волошиной я знала давно. Работает она здесь сезонно около пяти лет, и её просто невозможно не заметить. Такое яркое сооружение притягивает взгляд и визуально отличается от классических развлечений парка – всевозможных батутов, веломашинок, воздушных зорбов и ларьков со сладкой ватой. Вокруг всегда собирается толпа зевак, которые наблюдают за смельчаками, а кто-нибудь обязательно снимает происходящее на телефон. Слишком уж необычно.