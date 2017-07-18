Аэролето:
тестируем аэротрубу в Кемерове
Уже искатали все велодорожки и изгуляли все парки? Перепробовали все квесты в городе, а теперь хочется чего-то совсем необычного? Онлайн-журнал Сибдепо протестировал аэротрубу, которая находится в кемеровском парке имени Веры Волошиной. Корреспондент издания узнал, можно ли вылететь из трубы, легко ли делать трюки в воздухе и лично опробовал аэродинамическое развлечение. Как покорить воздух, читайте в нашем материале.
Интересный факт

Первую аэродинамическую трубу, в которой взлетел человек, запустили в 1964 году на воздушной базе Райт-Патерсон в США. Широкое распространение аэротрубы получили в конце 1990-х годов, когда популярность обрёл парашютный спорт.

Что за «Ветер Таная» гуляет в парке Волошиной?

Про аэротрубу «Ветер Таная» в парке имени Веры Волошиной я знала давно. Работает она здесь сезонно около пяти лет, и её просто невозможно не заметить. Такое яркое сооружение притягивает взгляд и визуально отличается от классических развлечений парка – всевозможных батутов, веломашинок, воздушных зорбов и ларьков со сладкой ватой. Вокруг всегда собирается толпа зевак, которые наблюдают за смельчаками, а кто-нибудь обязательно снимает происходящее на телефон. Слишком уж необычно.
Однако каждый раз я проходила мимо трубы. Было интересно и страшно. Но по заданию редакции пришлось разведать, как работает это чудо техники и стоит ли преодолеть страх ради такого необычного развлечения.
Как работает аэротруба?

Аэродинамическая труба работает за счёт двух мощных дизельных двигателей. Они создают вертикальные воздушные потоки, скорость которых достигает около 200 километров в час. Такой поток позволяет телу испытать ощущение свободного падения.

Как покорить воздух

Первым делом со мной провели обязательный инструктаж. Шеф-инструктор Макисм Попов объяснил, что махать руками и изображать из себя птицу совсем не обязательно. Наоборот, чтобы покорить воздух, на первых порах достаточно запомнить одну позу. Голова – прямо вверх, ноги и руки – на ширине плеч, носочки натянуты. Если вы когда-нибудь пробовали прыгать на батутах, то поза для приземления на живот чем-то напоминает это положение тела.



«Чтобы управлять своим телом в воздушном потоке, нужно задействовать все группы мышц. Когда спортсмен становится более опытным, ему уже не нужно делать явные движения руками или ногами, чтобы выполнить трюк. Достаточно напрячь ту или иную мышцу тела. Поэтому внешне кажется, что летать в трубе очень просто», – рассказывает шеф-инструктор аэротрубы «Ветер Таная» Максим Попов.


После инструктажа мне выдали комбинезон, очки и шлем. И предупредили, что в трубе из-за мощного потока воздуха ничего не слышно. Поэтому для общения с оператором, который отвечает за мощность воздушного потока, а заодно наблюдает за правильным положением тела, необходимо запомнить два жеста. Два пальца – указательный и средний – в виде «Виктории» («V») означают «распрямить ноги», два согнутых пальца – «ноги поджать».

Как-то всё слишком просто, думалось мне прямо перед полётом. К тому же, в трубе со мной будет инструктор, который не даст получить травму о перегородку.
Можно ли вылететь из аэротрубы и получить травму?

Вылететь из аэротрубы или упасть вниз при неожиданном отключении электроэнергии невозможно. И сверху, и снизу конструкции натянута сетка, которая не позволяет получить травму.

Во время непредвиденного отключения электроэнергии пропеллеры не остановятся резко, а будут постепенно снижать скорость вращения по аналогии с вертолётом.

Но как только я вошла внутрь сооружения, все мысли и правила полёта словно сдуло из головы мощным потоком воздуха. В первые несколько секунд дыхание сбилось, глаза разбежались и просто не узнавали оператора, о каком уж правильном положении тела могла идти речь? Однако спустя мгновение я привыкла к необычному ощущению, увидела, что оператор показывает жест «распрямить ноги» и, последовав его совету, почувствовала ощущение свободного падения.
Лишь немного подчинив себе воздушный поток, сразу же почувствовала азарт и захотелось взлететь выше. В такой космической атмосфере совсем не помнишь о проходящих мимо зеваках, щеках-парусах и невероятном страхе, который испытывала до полёта в аэротрубе.
Сколько стоит полёт в аэротрубе?

В среднем полёт в трубе «Ветер Таная» длится от двух минут. Эту воздушную конструкцию используют не только для развлечений, сюда профессионалы приходят для тренировок, отработки элементов и трюков для прыжков с парашютом.

Стоят две минуты полёта в аэротрубе «Ветер Таная» от 500 до 750 рублей в зависимости от возраста посетителя и дня недели. Но можно воспользоваться спецпредложением и за 400 рублей полетать в обеденное время вторника или четверга. Также предусмотрена скидка в 100 рублей велосипедистам. В любом случае, выходит это намного дешевле, чем прыжок с парашютом. Да и экономит время. Посчитайте, для обычного прыжка с парашютом необходимо правильно собрать инвентарь, подняться в небо, прыгнуть. И так по кругу. А впечатлений будет масса – проверено на себе!
Кстати, летать в аэротрубе пускают детей от 4 лет. При том, как отмечают инструкторы, именно дети составляют более 80% посетителей. Они совсем не боятся новых ощущений, да а толпа незнакомых зрителей их совсем не смущает.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Никита Анульев.
Видео: Никита Анульев, Анастасия Прокудина.
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© 2017
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