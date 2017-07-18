Сколько стоит полёт в аэротрубе?



В среднем полёт в трубе «Ветер Таная» длится от двух минут. Эту воздушную конструкцию используют не только для развлечений, сюда профессионалы приходят для тренировок, отработки элементов и трюков для прыжков с парашютом.



Стоят две минуты полёта в аэротрубе «Ветер Таная» от 500 до 750 рублей в зависимости от возраста посетителя и дня недели. Но можно воспользоваться спецпредложением и за 400 рублей полетать в обеденное время вторника или четверга. Также предусмотрена скидка в 100 рублей велосипедистам. В любом случае, выходит это намного дешевле, чем прыжок с парашютом. Да и экономит время. Посчитайте, для обычного прыжка с парашютом необходимо правильно собрать инвентарь, подняться в небо, прыгнуть. И так по кругу. А впечатлений будет масса – проверено на себе!

