Где и на чем полетать в Кузбассе

26 июля в России отмечают день парашютиста. Праздник не официальный, но праздновать любителям острых ощущений и высоты никто не запрещает. Если вы тоже решили ненадолго зависнуть в воздухе, вам пригодится гид от Сибдепо. Мы узнали, где и на чем можно бороздить воздушное пространство Кузбасса. Однако напомним сразу: подниматься в воздух нельзя беременным, людям с эпилепсией, заболеваниями нервной системы, с повреждениями органов слуха и рядом других заболеваний. К тому же придется отказаться от полета и тем, кто находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А подросткам до 18 лет придётся разжиться письменным разрешением от родителей и сопровождением одного из них.

Полёт на вертолёте

Место: Шерегеш

Вертолёт Robinson R66 в Шерегеше появился недавно. Владельцы предлагают две услуги – совершить полноценный полёт-экскурсию или почувствовать себя настоящим пилотом, сесть за штурвал и подняться самостоятельно на тренажёре на небольшую высоту.

Пилоты убеждают, что полёт на таком тренажёре абсолютно безопасен: вертолёт закреплён на специальной платформе, высота подъема всего 1,5-2 метра, а рядом обязательно будет сидеть инструктор. Минута такого пробного полёта стоит 500 рублей.

Прежде чем приступить к полёту вам всё подробно расскажут, что и как нужно делать. Ведь, не смотря на то, что это лётный аттракцион, отрываться от земли придётся по-настоящему.

Если же двух метров над землей не достаточно для острых ощущений – отправляйтесь на вертолётную прогулку. Только не стоит забывать, что она может отмениться из-за погодных условий. Так что лучше заранее посмотреть прогноз погоды на желаемую дату. 15-минутная экскурсия для одного человека в группе из четырёх пассажиров обойдётся в 3500 рублей, полностью арендовать вертолёт – 14 тысяч. Чтобы полетать в течение часа придётся «выложить» более 60 тысяч рублей в зависимости от маршрута.

Записываться как на аттракцион, так и на вертолётные прогулки лучше заранее.

Полёты на обычных и моторных дельтапланах

Место: Кемерово, Киселёвск, Прокопьевск

Мотодельтаплан — такой моторный сверхлёгкий летательный аппарат с силовой установкой, который способен развить скорость до 100 км/ч. Проще говоря, это дельтаплан с моторчиком, который позволяет летать подобно самолёту, но значительно проще в эксплуатации. Обычный дельтаплан — это свободное планирование в паре с инструктором. В отличие от моторного параплана, стартовать нужно обязательно с возвышенности.

Катаются на мотодельтапланах практически по всей области, самое главное для полёта – отсутствие осадков, ровная площадка для взлёта и посадки и ветер менее 4 м/с. В Кемерове летают в районе старого аэропорта, на Мартемьянова. 10 минут полёта на высоте 300 метров стоит от 1000 рублей. При желании за дополнительные деньги (250 руб.) можно заказать видеосъемку на экшн-камеру. Обычный дельтаплан ощутимо дороже — 2500 рублей за 10-15 минутный полет.

Жители Киселёвска и Прокопьевска, взлетают, в основном, с ипподрома в Новосафоново. Средний ценник – 1500 рублей за всё те же 10 минут полёта на мотопараплане и 2500 рублей — за свободное планирование.

Плюс такого развлечения в том, что специальная подготовка не требуется: непосредственно перед полётом инструктор в течение пары минут объяснит, что нужно делать и вперёд, к облакам. Летать на дельтапланах можно с 10 лет.

Полёт на мотопараплане

Место: Кемерово, Новокузнецк, Шерегеш, Белово

Мотопараплан отличается от мотодельтаплана конструкцией – он похож на парашют, но с мягким куполом и более управляемый.

В Кемерове организацией таких полётов занимаются школа парапланерного спорта «Воздух» и авиаклуб «Дельта». Полеты проходят на Лысой горе за деревней Красная и на старом аэродроме. На параплане дешевле, всего 900 руб.

В Новокузнецке можно полетать на мотопараплане, в тандеме с инструктором школы «Свободный полёт». Летают, в основном, в районе Абагуровского разъезда, а также в деревне Шорохово. За один полёт в тандеме на высоте 500-600 метров придётся заплатить 2500 рублей.

В Шерегеше полетать на параплане и мотопараплане над трассой сектора Е стоит 3000 рублей. Услугу предоставляют новокузнецкий «Свободный полет» и новосибирские парапланерные клубы «Импульс», «Вектор».

Базовое занятие рядом с Белово (Караканский хребет) стоит 1300 рублей и длится около часа. За это время вам предстоит познакомиться с инструктором, пройти базовый урок и совершить показательный полёт.

Независимо от того, в каком городе Кузбасса вы решите полетать, перед началом проведут инструктаж по технике безопасности.

Воздушный шар

Место: Новокузнецк

Хотели бы почувствовать себя бароном Мюнхгаузеном и полетать на воздушном шаре? Тогда отправляйтесь в Новокузнецк. Именно там находится единственный в Кузбассе аэростат. Полёты на воздушном шаре организует команда «Время полёта». Молодые люди обещают незабываемые впечатления от полёта на воздушном шаре. Иногда «аттракцион» вылетает за пределы Новокузнецка. Например, 28 и 29 июля на арт-фестивале «Вишня» в Осинниках запланированы подъемы на воздушном шаре.

На долгий романтичный полёт под облаками рассчитывать не стоит – шар закреплён специальным тросом и поднимается на высоту примерно 16-18 этажа. Это скорее не полёт, а необычный аттракцион, длительностью 10 минут. Цена за такое развлечение – 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей.

Если же хочется эмоций и парения в даль за облаками, есть так называемые «свободные полёты». Кстати, это отличный вариант, как заявляют владельцы аэростата, чтобы необычно сделать предложение руки и сердца. В корзине аэростата могут разместиться и полюбоваться красотами Сибири четыре человека. Правда, за такой полёт над пригородом Новокузнецка придется заплатить в несколько раз дороже: за полчаса – 10 тысяч рублей, а за полноценный час – 16 тысяч.

Прыгнуть с парашютом

Место: экстрим-парк «Аэродром Танай»

Многие мечтают прыгнуть с парашютом, а когда желание осуществляется, спешат повторить ощущения. Если у вас есть такая мечта, осуществить ее можно в экстрим-парке «Аэродром Танай». Для того, чтобы прыгнуть вместе с инструктором не нужны большие трудозатраты: достаточно записаться по телефону на прыжок, взять с собой паспорт и обувь на шнурке, которая не слетит во время полёта. Все остальное – специальные очки, шлем и удобный комбинезон, выдадут на месте.

Перед прыжком – инструктаж на земле. Далее – подъем на самолёте на высоту 3-4 тысяч метров и шаг за борт.

Прыжок в тандеме стоит от 8 до 9,5 тысяч рублей, в зависимости от веса. Есть лайфхак, как сэкономить 500 рублей: записаться на прыжок в будни или прыгнуть в свой день рождения. При особой смелости можно выбрать самостоятельный прыжок с десантным куполом (с высоты 900 метров). Цена такого развлечения – от 3500 рублей.

В стоимость прыжка не входит фото и видео, эти услуги нужно оплачивать дополнительно – 3500 рублей.

Полёт в аэродинамической трубе

Место: Кемерово (парк им В. Волошиной)

Если прыжок с парашютом для вас слишком экстремален, а ощутить свободное падение все же хочется, welcome в аэротрубу. Это симулятор свободного падения, мощный воздушный поток (со скоростью около 200 км/ч), который позволяет человеку буквально парить в воздухе. И при этом совершенно безопасно.

Оптимальная продолжительность первого полёта – 5 минут. Именно за такой отрезок времени человек понимает, что с ним происходит и может начать летать самостоятельно. Минимальное же время – две минуты.

Пятиминутный полёт обойдётся вам в 1250-1875 рублей (в зависимости от возраста и дня недели). Однако сейчас можно сэкономить 50%, если купить специальный купон Biglion.

Летать рекомендуют в удобной одежде, на которую легко надеть специальный костюм. Обувь – спортивная. Перед началом полёта вам проведут 15-минутный инструктаж и дадут костюм, перчатки и шлем.

Кстати, летать в авиадинамической трубе можно с четырёх до 75 лет. Правда детей до 16 лет допускают к полёту только в сопровождении взрослых (и при их согласии).

FreeFly

Этот пункт подойдет для тех, кому не страшно в аэротрубе и во время прыжков с парашютом. Это одно из направлений парашютизма, когда свободное падение осуществляется на более высоких скоростях. Это уже не совсем развлечение, а скорее проффессиональный спорт: никто не даст новичку в первый же раз совершить фрифлай-прыжок. Чтобы «дойти» до этой дисциплины, нужно пройти обязательную базовую подготовку и затем долго тренироваться в аэротрубе.

Программу AFF «преподают» в экстрим-парке «Аэродром Танай». У программы есть 7 уровней подготовки. При отсутствии повторов за все уровни придётся заплатить 50 700 рублей.

Для такой программы уже придётся получать медицинскую справку и оформлять страховой полис от несчастных случаев при выполнении прыжков с парашютом.

Стать пилотом

Место: Новокузнецк

Небо – ваша страсть? Тогда почему бы не получить свидетельство пилота? Такое выдают в Сибирском Авиацентре после прохождения специального курса обучения.

Обучение в южной столице Кузбасса проводят преподаватели и инструкторы «Центра подготовки и сертификации авиационного персонала» из Новосибирска. Сам курс длится год: сначала в течение 5-6 месяцев будущий пилот изучает теорию, а затем в течение 3-4 месяцев проходит летнюю практику на самолёте-амфибии «Че-24». Только после всего этого ученику выдается свидетельство «Частный пилот». Далее можно покупать собственный самолёт (или брать в аренду авиатехнику Сибавиацентра) и летать сколько душе угодно.

Однако удовольствие это, скажем прямо, совсем не из дешёвых: 400 тысяч рублей за теоретическую часть (оплата до начала занятий) и 7 тысяч рублей за час летней практики после её прохождения (нужно налетать не менее 42 лётных часов).

Занятия начинаются не с 1 сентября, а по мере комплектования групп.