Звёздный месяц: какие артисты приедут в Кузбасс в ноябре

С началом нового концертного сезона в Кемеровскую область зачастили звёзды разной величины. Ноябрь в этом плане будет по-настоящему жарким – звёздные концерты будут проходить чуть ли не каждый день. В ближайшее время Кузбасс посетят Александр Малинин, Пётр Дранга, группы «Пикник», «Моральный кодекс» и другие. Сибдепо узнал, где выступят артисты и сколько стоят билеты на их концерты.

Валерий Леонтьев

Где и когда: Государственная филармония Кузбасса, 8 ноября.

Концерт Народного артиста России Валерия Леонтьева должен был состояться еще 28 марта. Однако тогда и в Новокузнецке, и в Кемерове концерт перенесли на полгода. Причину не назвали, но заверили, что в ноябре концерт состоится точно. Однако в южную столицу Кузбасса певец так и не приехал (уверены, что пока), зато в Кемерове легенда советской и российской эстрады выступит уже сегодня, 8 ноября. Билеты, кстати, еще есть: от 1 500 до 4 200 рублей.

Артист в одном шоу объединил песни разных лет, добавив несколько блистательных премьер, невероятные костюмы и яркие спецэффекты. Всё это увидят зрители на концерте юбилейного тура.

Open Kids

Где и когда: Кемеровский цирк (10 ноября), ДК «Алюминщик» (11 ноября)

Наверняка, вы знакомы как минимум с одной песней этой подростковой группы – «То самое чувство, когда ты круче всех» можно услышать в рекламе смартфона Sony Xperia XA1. Несмотря на то, что коллектив достаточно молодой, поп-группа уже имеет награды «Прорыв года», «Лучшая группа» и «Тинейджерский проект года». На концерте Open Kids покажут полноценное вокально-танцевальное шоу, а также порадуют неожиданными сюрпризами. В Кемерове цена билетов составляет 700 – 2 500 рублей, а Новокузнецке — 800-2 300 рублей.

Александр Малинин

Где и когда: Новокузнецкий драматический театр (14 ноября) и Государственная филармония Кузбасса (15 ноября).

Продолжит череду ярких выступлений Александр Малинин. 14 ноября артист выступит в Новокузнецком драматическом театре вместе с Губернаторским оркестром русских народных инструментов. Стоимость билетов на концерт составляет от 1 000 до 3 200 рублей.

На следующий день, 15 ноября, романист даст концерт в Кемерове. Он состоится в Государственной филармонии Кузбасса, а цена билетов составит 800 – 2 500 рублей. Программа называется «Влюблённый в романс». В неё вошли лучшие романсы и любимые композиции публики.

Елена Степаненко

Где и когда: Государственная филармония Кузбасса, 13 ноября.

13 ноября в Государственной филармонии Кузбасса будет смешно: здесь выступит Елена Степаненко. Известная юмористка рассказывает на своих концертах истории женщин, рассуждает о семейных ситуациях, противоречиях мужской и женской логики. Во время выступления артистка представит номера, которые полюбились зрителям за годы выступлений, а также те, которые никогда ранее не показывали по ТВ. Чтобы увидеть выступление Елены Степаненко, нужно будет заплатить за билет от 1 000 до 2 900 рублей.

«Пикник»

Где и когда: Государственная филармония Кузбасса, 19 ноября.

Группа «Пикник» регулярно выступает в Кузбассе. Каждое их выступление – это сюрреалистический спектакль, который пронизан атмосферой мистики и тайны. Каждая деталь концерта продумывается до мелочей. Убедиться в этом можно было на концерте в прошлом году. Тогда группа представила программу в честь своего 35-летия.

В этот раз музыканты представят совершенно новую, «революционную», как они сами заявляют, программу «Искры и канкан». Увидеть её можно будет 19 ноября в Государственной филармонии Кузбасса. Стоимость билетов: 1 400 – 3 600 рублей.

Пётр Дранга

Где и когда: Государственная филармония Кузбасса, 22 ноября.

Уникальную программу, в которой прозвучат известны мировые хиты в стильной аранжировке, представит кемеровчанам Пётр Дранга. Как заявляют организаторы, многие произведения зрители услышат в исполнении аккордеониста впервые. Прозвучат и авторские композиции Петра, которые исполняются исключительно на концертах.

Стоимость билетов на шоу составляет 800 — 1 900 рублей.

Филипп Киркоров

Где и когда: Губернский центр спорта «Кузбасс», 23 ноября.

Филипп Киркоров повторно привезёт в Кузбасс своё грандиозное шоу «Я». Король русской поп-сцены выступит в ГЦС «Кузбасс» 23 ноября. Цены на билет не из дешёвых – за самые выигрышные места придётся отдать 8 000 рублей. Самые дешёвые билеты стоят 1 500 рублей.

Над созданием шоу «Я» работали известные специалисты из США, Бельгии, Канады и Франции. Ими были созданы уникальные декорации, световое и звуковое оформление. Само шоу поставил создатель знаменитого «Цирка дю Солей» Франко Драгоне.

Напомним, с концертом, который позиционируется организаторами как спектакль, Филипп приезжал в ноябре прошлого года. Тогда шоу продлилось 2,5 часа, а по окончании певец спустился в зал и сделал со зрителями селфи.

Жека

Где и когда: Новокузнецкий театр металлургов (24 ноября), ДК им. Ярославского (25 ноября), Государственная филармония Кузбасса (26 ноября).

Шансонье Жека представит 24 ноября в Театре металлургов (Новокузнецк) свою новую программу «1000 дорог». Эту же программу музыкант повторит 25 ноября в Ленинске-Кузнецком (ДК им. Ярославского) и 26 ноября в Кемеровской филармонии. Те, кто слышат имя Жека (настоящее имя Евгений Григорьев) впервые, однозначно знают написанную им «Рюмку водки на столе» в исполнении Григория Лепса.

В новую, юбилейную, программу вошло десять новых треков, а также сюрпризы от музыканта и уже известные песни. Не обойдётся на концертах и без общения с залом – обязательный элемент выступления артиста. В Кемерове билеты можно купить за 900 — 2 000 рублей, а вот в Новокузнецке осталась лишь пара мест за 1 500 рублей.

«Моральный кодекс»

Где и когда: Государственная филармония Кузбасса (28 ноября), Новокузнецкий драматический театр (1 декабря).

«Первый луч, первый дождь. По весеннему Арбату ты идёшь…» будут подпевать кемеровчане 28 ноября, а жители Новокузнецка — 1 декабря. Концерт поп-рок-группы «Моральный кодекс» пройдёт в Государственной филармонии Кузбасса и Новокузнецком драматическом театре соответственно. В Кузбассе музыканты представят свою новую концертную программу, а также исполнят песни прошлых лет. Услышать в живом исполнении Сергея Мазаева можно будет за 1 000 — 3 500 рублей в Кемерове и за 2 500 – 3 500 рублей — в Новокузнецке.

Ольга Кормухина и Алексей Белов

Где и когда: Центральный ДК г. Белово (28 ноября), Театр металлургов (29 ноября), ДК им. Ярославского (1 декабря).

28 ноября в Центральном Дворце культуры г. Белово состоится концерт певицы Ольги Кормухиной и лидера легендарной группы «Парк Горького» Алексея Белова. Основу концерта составляют композиции из нового альбома певицы «Территория Любви», мировые хиты в новом звучании, сольные композиции и дуэты, а также хиты «Парка Горького». На следующий день, 29 ноября, артисты дадут концерт в Новокузнецком театре металлургов, 1 декабря в Ленинск-кузнецком ДК им. Ярославского.

Организаторы отмечают, что перед началом концертов все желающие смогут приобрести и подписать диски у артистов. Стоимость билетов в Новокузнецке: 1 000 – 3 000 рублей, а в других городах Кузбасса: 800 — 2 500 рублей.

VIVA

Где и когда: ДК «Алюминщик» (28 ноября), Государственная филармония Кузбасса (29 ноября).

Впервые в Кузбассе выступит вокальный проект VIVA – пять солистов лучших оперных театров России и Европы. 28 ноября певцы выступят в ДК «Алюминщик» (Новокузнецк), а 29 ноября – в Государственной филармонии Кузбасса. Артисты VIVA обладают яркими, сильными и совершенно разными голосами, поэтому репертуар может удовлетворить запросы каждого зрителя. Музыканты исполняют шедевры мировой классики, хиты народов мира, песни советской и российской эстрады, русские народные песни, а также авторские сочинения. Солисты проекта – звезда телевизионного шоу «Главная сцена» Александр Балыков, артист оперных театров Вены, Пекина, Барселоны и Канадского Монреаля Михаил Давыдов, обладатель Гран-при международного конкурса «Романсиады» Филипп Черкасов, лауреат международных конкурсов Василий Гурылёв и обладатель одного из самых низких голосов в России Родион Паус. В Кемерове стоимость билетов составляет от 800 до 1 800 рублей, а в Новокузнецке – от 600 до 1 500 рублей.