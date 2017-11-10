Алёна Бабенко открыла в Кузбассе новый сезон «Поколения М»

Порядка 300 школьников собрались на этой неделе в междуреченском кинотеатре «Кузбасс» на премьерный показ детского фильма «Жили-были мы», который представили его авторы – режиссер Анна Чернакова и популярная актриса, уроженка Кемерова, Алёна Бабенко. Они приехали в Междуреченск специально, чтобы открыть в Кузбассе новый сезон проекта «Поколение М» компании МТС – всероссийской программы по развитию творческих способностей молодежи.

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После киносеанса юные любители кино смогли пообщаться со столичными гостями и посетить их мастер-классы по созданию сценариев и актерскому мастерству. Также гости дали старт общегородскому киноконкурсу, победитель которого получит путевку в Москву на эксклюзивную экскурсию по киностудии «Мосфильм». Это уже второй общегородской конкурс, которой реализуется в Междуреченске в рамках «Поколения М». Ранее в городе состоялось состязание юных фотографов. Работы победителей составили уникальную уличную фотовыставку, кураторами которой выступили звёзды российской фотожурналистики.

Такая возможность появилась у Междуреченска, благодаря Распадской угольной компании ЕВРАЗа. По её инициативе для города в рамках «Поколения М» была разработана специальная программа с дополнительными конкурсами, мероприятиями и расширенным призовым фондом.

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«Нужно сказать спасибо компании ЕВРАЗ, которая по достоинству оценила наш проект и присоединилась к нему на партнерских началах. Это позволило локализовать «Поколение М» именно здесь, на юге Кузбасса и дать междуреченским ребятишкам больше возможностей раскрыть свои таланты. – отметил директор подразделения МТС в Новокузнецке Ильдар Фахрутдинов. – Подобного плана проект можно реализовать в любом другом городе при заинтересованности бизнеса и местных властей».

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Параллельно с мероприятиями в регионах полным ходом идет федеральная программа проекта. Новый сезон «Поколения М» стартовал этой осенью, сбор конкурсных работ продлится до конца апреля 2018 года. Ребёнок из любого уголка страны может показать себя на российском уровне и стать призёром, как это сделал в прошлом сезоне школьник из Новокузнецка Павел Часовников. Причем из полутора десятков конкурсных номинаций выбрать можно любые, исходя из возрастной категории и своих предпочтений. В их числе фото, видео, танцы, вокал, живопись, дизайн одежды, журналистика и даже робототехника. Призеров в каждой из номинаций ждут уникальные возможности личностного и карьерного роста.

«Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект, придуман и реализуется компанией МТС с 2014 года. Он объединяет идею развития творческих способностей молодежи в различных жанрах и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от наставников проекта – признанных деятелей российской культуры. Все действия на портале и соцсетях проекта, включая лайки и репосты, превращаются в баллы, которые компания МТС переводит в реальные деньги и направляет на помощь нуждающимся в лечении тяжелобольным детям.

«Жили-были мы»

Фильм создан киностудией «Первый А» известного российского режиссера и сценариста, Заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна. В основе сценария – повесть для детей «Хрустальный ключ, или Жили-были мы» Александра Адабашьяна и Анны Чернаковой. Роль главного злодея исполняет актер Дмитрий Певцов. Действие происходит в наши дни, но по сюжету главная героиня магическим образом попадает в прошлое и становится участницей исторических событий. Фильм вышел в широкий прокат весной 2017 году, сейчас его премьеры проходят в разных городах по всей стране. Междуреченск – один из первых городов за Уралом, увидевших картину.

Текст: Алексей Соколов.

Фото: Виктор Тихонов, kinopoisk.ru.