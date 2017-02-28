Апельсиновый дом в Кемерове за 25,3 миллиона

«Квартира недели» не перестаёт удивляться тому, сколько в Кузбассе жилья стоимостью от 20 миллионов и выше. Очередной дом, найденный на портале Domofond.ru , уверенно перешагнул эту отметку. А почему мы назвали его «апельсиновым» — читайте ниже.

Расположение

Посёлок Суховский, как и Металлплощадку, в Кемерове принято хвалить за экологичность. Промышленные предприятия далеко, зелень и река рядом. От рассматриваемого коттеджа до Томи – всего километр. И при этом – совсем недалеко от центра города, а в самом посёлке есть школа и детский сад. Казалось бы — красота, не придраться!

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Но у каждой медали есть обратная сторона. Жители чудесного района на чём свет стоит ругают местные дороги – летом отвратительные, зимой – кошмарные. В большинстве своём – узкие. А едва ли не большинство жителей Суховского имеет личный транспорт. По утрам на выездах из посёлка в город водителей ждёт гарантированное веселье. Ну а пешеходам на таких дорогах ещё интереснее – тротуары в Суховском можно заносить в Красную книгу. Люди стараются пореже выходить за пределы частных владений, обустраивая свои личные сады. Вот и хозяева «нашего» коттеджа хвалятся ухоженным участком с ландшафтным дизайном. Единственная беда – размеры у участка довольно скромные – всего 14 соток. Учитывая размеры коттеджа, для зелени остаётся не так уж много места.

Дом

Коттедж, по кемеровским меркам, очень просторный – 580 кв м. Здание из керамзита и бетона, обшитое кирпичом, металлочерепичной крышей. В нём три этажа плюс цокольный. Места, как сами понимаете, с избытком хватило для гаража (на 2 машины), тренажёрного зала, овощехранилища, сауны, гостиной, нескольких спален, кабинета – всё, как положено. Хозяева не забыли и про резервное отопление, кондиционеры и дровяной камин в гостиной.

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Интерьер

А вот здесь начинается, как выразилась одна из сотрудниц нашей редакции, «натуральный вырвиглаз». Хозяева явно неравнодушны к оранжевому цвету и его оттенкам. Благодаря этому неравнодушию спальня, например, выглядит как модный офис, в который зачем-то поставили кровать и трюмо.

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Шторы и стенные панели в гостиной, подушки и даже камин – всё того же цвета. А там, где не удалось поставить что-то оранжевое, в дело вступают светильники. Они разной мощности, но делают одно дело – окрашивают мир в цвет баскетбольного мяча и коктейля «отвёртка». Апельсиновая диктатура достигает своего апогея в большой ванной – больно даже смотреть. А люди там моются ежедневно. Так-то. Если у покупателя не такая могучая психика, то придётся многое перекрашивать и заменять. И лишь кабинет выбивается из темы – он лимонно-серый.

Вот такой, собственно, элитный коттедж. 25 300 000 – и он ваш, налетайте.