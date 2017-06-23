Барский коттедж за 40 миллионов в Кемеровском районе

Очередной замечательный образчик рукотворного воплощения аристократических амбиций — в рубрике «Квартира недели». Хозяева особняка в объявлении на портале компании «Мера» прозрачно намекнули, что это предложение для тех, кто «способен оценить нестандартные подходы к решению внутреннего пространства и стильные решения в отделке».

Расположение и территория

Коттедж расположен в Кемеровском районе, на Металлплощадке. Эту местность мы уже описывали подробно в «Квартире недели», так что ограничимся кратким описанием. По кемеровским меркам – экологически чистый район, но до центра города сравнительно недалеко (у нас до него отовсюду недалеко, кроме Кировского). Много зелени, в 500 метрах — пляж на Томи, пусть и «дикий». Ещё ближе – небольшой пруд. Недостатки: отсутствие пешеходных зон, ближайшие школа и садик довольно далеко. Дороги узкие, а машины у многих так что пробки – явление перманентное, особенно зимой.

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От остального мира коттедж отделён глухим и высоким металлическим забором. И она действительно смотрится мило. Большая ухоженная лужайка, дорожки из тротуарной плитки, аккуратно подстриженные кусты, деревья. И для всего этого имеется система автоматического полива. На территорию площадью 45 «соток» предусмотрено 3 въезда, ворота — автоматические.

Кроме дома на территории выстроены спа-комплекс и летняя беседка. Правда, прежде чем приступить к спа-процедурам, новым хозяевам ещё нужно будет довести комплекс до ума.

«Подготовлен под отделку все коммуникации подведены, разводка протянута, в проекте хамам, сауна, бассейн», — описывают состояние комплекса авторы объявления о продаже.

Но внешний вид спа-комплекса никаких нареканий не вызывает. Оцилиндрованный брус, тротуарная плитка, черепица, убранство комнат отдыха – всё красиво, добротно и роскошно. Тем же брусом отделан и гаражный комплекс. И это красиво – не выбивается из ансамбля.

То, что хозяева называют «беседкой», на самом деле – большой бревенчатый павильон для летнего (а возможно и зимнего) отдыха.

В качестве вишенки на торте выступает спортивная площадка с мягким покрытием, баскетбольным кольцом, «шведской стенкой» и почему-то всего одними футбольными воротами.

Дом

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Общая площадь дома – 365 «квадратов». В нём четыре этажа – 2 жилых и 2 цокольных. На цокольных этажах – складские помещения, котельная, в общем – рабочая зона. Всё самое интересное – на жилых этажах.

Самое впечатляющее помещение в доме – гостиная с потолком высотой 6,5 м. На такой высоте даже люстра циклопических размеров кажется не очень-то и большой. Главное украшение комнаты – большой светлый камин, который красиво контрастирует с натуральным деревом стен и потолков. Ещё одна гостиная, или, точнее, столовая-кухня, уже совсем не похожа на первую – светлая мебель с вполне обоснованными претензиями на изысканность, столь же светлый потолок и тёмный паркет. Две имеющиеся спальни тоже не похожи друг на друга. Первая – прямо-таки опочивальня. Между кроватью и стеной может промаршировать гусарский эскадрон. И при этом не уронить ни одного цветочного кашпо. Царские размеры. Вторая спальня, наоборот, небольшая и уютная.

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И, конечно кабинет. О, такой бы украсил царскую загородную резиденцию. Хотя, мягкий кожаный диван и обилие тёмного дерева вызывают ассоциации скорее со сталинской дачей.

На втором этаже – комната отдыха с барной стойкой, бильярдным столом и домашним кинотеатром. Здесь царят тёмная мебель и приглушённый свет. И даже оба санузла в доме оформлены с роскошью, которую так и подмывает назвать вызывающей. Из прочих помещений отметим маленькую сауну с душевой, гардеробную и прачечную с гладильной зоной.

Хозяева не преминули отметить, что при строительстве и отделке дома использовались очень дорогие, экологически чистые материалы и что дом продаётся вместе со всей мебелью и техникой. Заодно они уточнили, что обмен их не интересует. Только деньги – 39 900 000 рублей.